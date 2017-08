Die Sommerferien nutzen die Technischen Betriebe, um die Außenanlagen zu pflegen. Die Pflegefläche hat imposante Ausmaße.

Neviges/Velbert. Die Technischen Betriebe Velbert (TBV) luden gestern zu einer Pressekonferenz um für Verständnis zu werben, warum der Grünschnitt an den Straßen und öffentlichen Plätzen momentan etwas kurz kommt. „In den Sommerferien liegt unser Schwerpunkt auf dem Grünschnitt an den Schulen, weil wir dadurch nicht den Unterricht stören“, sagte TBV-Vorstand Sven Lindemann. Diese Arbeiten wiederum fänden häufig dort statt, wo es die Bürger nicht besonders wahrnehmen würden.

Für die Verkehrssicherheit gelten laut TBV-Vorstand „natürlich keine Einschränkungen“, das Grün an den städtischen Straßen werde regelmäßig kontrolliert. Dabei komme es aber immer wieder zu Missverständnissen, wenn Bürger sich über „Wildwuchs“ beschweren, der sich an Landesstraßen breitmacht. „Dafür sind die TBV nicht zuständig, leiten die Informationen aber umgehend an die Straßenmeisterei in Tönisheide weiter“, versicherte Stadtsprecher Hans-Joachim Blißenbach. Im Falle von Beschwerden könnten sich die Bürger unter der Telefonnummer 02051/262626 bei den TBV melden und auf der Homepage im Internet seien unter tbv-velbert.de vier Ansprechpartner zu finden, so der Stadtsprecher weiter.

In Neviges werden aktuell drei Schulen und zwei Kitas in Sachen Grün auf Vordermann gebracht. Die Gesamtpflegefläche beträgt rund 71 000 Quadratmeter, davon ungefähr 21 000 Quadratmeter Rasenfläche sowie gut 27 000 Quadratmeter Gehölz- und Pflanzfläche. Da es im Schulkomplex Waldschlößchen keinen Schulbetrieb mehr gibt, wurde die Pflege verschoben. Sie soll nach den Sommerferien nachgeholt werden.

„Das ist ein gewaltiges Pensum für unsere Mitarbeiter.“

Sven Lindemann, Vorstand der Technischen Betriebe Velbert, über die Pflege der Grünflächen an den Schulen, die immer in den Sommerferien stattfinden

An der Evangelischen Grundschule an der Ansembourgallee beginnen die Arbeiten am kommenden Montag, 21. August. Dort ist die Pflegefläche 21 000 Quadratmeter groß, davon 6000 Quadratmeter Rasen und 8000 Quadratmeter Gehölzfläche. Bis zu fünf TBV-Mitarbeiter werden voraussichtlich vier Tage brauchen, um die Arbeiten zu erledigen. Bis zu fünf Tonnen Grünabfall müssen entsorgt werden. In der Schule an der Hohenbruchstraße geht es „nur“ um eine Pflegefläche von 1600 Quadratmetern. Dort ist allerdings auf rund 700 Quadratmetern Wildkrautbekämpfung notwendig.

Bezogen auf alle Velberter Stadtteile wird die Grünpflege während der Sommerferien laut Verwaltung an 26 Schulen und neun Kindertagesstätten durchgeführt. „40 Mitarbeiter des TBV sind für eine Gesamtfläche von rund 292 000 Quadratmetern zuständig“, sagte Hans-Joachim Blißenbach. Die Rasenfläche betrage etwa 91 000 Quadratmeter, auf rund 84 000 Quadratmetern geht es um die Pflege von Gehölz und Pflanzflächen. „Das ist ein gewaltiges Pensum für unsere Mitarbeiter, sagt TBV-Vorstand Sven Lindemann.

Die gestern vorgestellten Arbeiten an der Grundschule Nordstadt in Velbert-Mitte haben es in der Tat in sich. Die sogenannte Pflegefläche beträgt 15 000 Quadratmeter, davon 5200 Quadratmeter Rasen und 4700 Quadratmeter Gehölzfläche. Bei den aktuellen Arbeiten fallen nach Angaben der Verwaltung fünf Tonnen Grünschnitt an. Drei Arbeitskräfte brauchen für die Aufgabe rund eineinhalb Wochen.

Es geht aber natürlich auch noch eine Nummer größer: Im Schulzentrum Birth in Velbert-Mitte geht es um rund 50 000 Quadratmeter Pflegefläche. Davon sind etwa 20 000 Quadratmeter Rasen und rund 11 000 Quadratmeter Gehölzfläche. Damit sind vier TBV-Mitarbeiter gut drei Wochen lang beschäftigt.

