30 Kinder und Jugendliche besuchten Belgien.

Neviges. Es hat schon Tradition beim Golfclub Velbert Gut Kuhlendahl, dass die jüngeren Mitglieder sich in den Sommerferien auf eine Fahrt begeben. Diesmal ging es für 30 Kinder und Jugendliche zwischen acht und 18 Jahren sowie deren Betreuer nach Belgien. Untergebracht in einem kleinen Schloss in Wanze bei Lüttich fand das sportliche Programm im Golfclub Naxhelet statt.

Doch mit einem Höhepunkt der ganz anderen Art begann die Ferienwoche für den r Golfnachwuchs. Vor der Abfahrt von der Kuhlendahler Straße in Neviges trafen die Velberter den Star-Trainer David Leadbetter auf ihrer Anlage. Sie hatten Gelegenheit, Fotos mit ihm zu machen. Dann erst ging es Richtung Nachbarland, wo die Reisegruppe am frühen Abend die Zimmer bezog.

Schon am ersten Tag der sonnenreichen Woche ging es auf den Golfplatz, wo Leadbetter-Pro und „Senior Director of Instruction Europe“ Paul Dyer die sportliche Leitung übernahm. Fast jeden Tag stand der Lieblingssport und die Verbesserung der eigenen golfsportlichen Fähigkeiten auf dem Programm, aber auch andere Aktivitäten sorgten für Ausgleich: Fußballspielen, kleinere Wettspiele und Schwimmen gehörten ebenso dazu wie gemeinsame Einkaufserlebnisse, der Kochkurs mit Alex Steffes vom Catering am Brill, der die ganze Zeit über für das kulinarische Angebot verantwortlich war, und Ausflüge in die nähere Umgebung.

Nach der Woche kamen alle wohlbehalten, wenn auch etwas müde, wieder in Neviges an. Und einige standen wenige Tage später schon wieder auf dem Platz, um weiter an ihrer Golftechnik zu feilen.

Der Golfclub Velbert ist landschaftlich ins hügelige Bergische Land eingebettet. Durch die hügelige Topografie verfügt der Platz auf einer Gesamtlänge von 5608 Metern für Herren und 4930 Metern für Damen über alles, was der leidenschaftliche Golfspieler an vielfältigen Herausforderungen erwartet. Das abwechslungsreiche Bahndesign bietet interessante Plateaus und Breaks innerhalb der Grüns sowie strategisch intelligent platzierte Bunker und Wasserhindernisse. Dies ermöglicht Einsteigern und Könnern gleichermaßen ein hoch spannendes Spiel. Erfahrene Golftrainer stehen optional im Rahmen von Einzel- oder Gruppenunterricht zur Verfügung.

Die Indoor-Anlage bietet ein hervorragendes Golf-Trainings- und Fittingcenter. Die Anlage ist gut über die A 535 erreichbar, es gibt zahlreiche Parkplätze. Das moderne Clubhaus mit Gastronomie rundet das Leistungs-Portfolio ab. HBA

golfclub-velbert.de