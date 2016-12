Velbert Giftkugeln in Velbert ausgelegt - Polizei warnt Tierhalter

Velbert. Die Polizei in Velbert warnt vor kleinen blauen Kügelchen, die im Gebiet Velbert Mitte an verschiedenen Orten ausgelegt wurden. Es handelt sich hierbei höchstwahrscheinlich um Rattengift. In den letzten Tagen sind zwei Fälle, in denen Hunde das Gift gefressen hatten und nur durch sofortige ärtzliche Behandlung gerettet werden konnten, bei der Polizei angezeigt worden.

Bisher ist noch nicht bekannt, wer die Giftkugeln ausgelegt hat. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen, sachdienliche Hinweise melden Sie bitte unter der Rufnummer 02051 / 946-6110.

