Gemeinden im Kirchenkreis Niederberg gestalten Fastentuch.

Wülfrath. Man muss nicht unbedingt ein Künstler sein, um zum kreativen Abend im Evangelischen Gemeindehaus in Düssel an der Dorfstraße 19 zu kommen. Am Donnerstag, 5. Oktober, findet dort um 19 Uhr die Aktion „Das Niederberger Fastentuch“ statt. Sie ist ein gemeinschaftliches Kunstprojekt aller Kirchengemeinden im Kirchenkreis Niederberg und der Bergischen Diakonie zum Reformationsjahr.

Unter Anleitung des Offenen Ateliers der Bergischen Diakonie wird eine Postkarte zum Thema „Ich glaube“ gestaltet. Auf der Vorderseite kann mit unterschiedlichen Materialien ein kleines Kunstwerk entstehen. Experimentierfreude geht vor malerischem Können. Die Rückseite ist bereits mit dem Stempelaufdruck „Ich glaube“ versehen, der zu einem persönlichen Bekenntnis ergänzt werden kann.

Auswahl soll in Publikation veröffentlicht werden

Die Ergebnisse sollen auf drei Weisen weiter verwendet werden. Die Originale können in einer Wanderausstellung an vielen Orten präsentiert werden. Eine Auswahl soll in einer Publikation veröffentlicht werden. Die wird so gestaltet, dass sie auch Postkarten zum Verschicken enthält. Und schließlich werden die Bilder und Bekenntnisse mit Hilfe von Transferfolien auf Stoff übertragen. Einzelne Stoffstücke werden zu einem großen „Niederberger Fastentuch“ zusammengenäht. Es bleibt als gemeinsames Eigentum im Kirchenkreis. mj