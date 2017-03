Gartenmarkt macht Lust auf den beginnenden Frühling

70 Aussteller präsentieren am kommenden Wochenende Pflanzen und Kunsthandwerk in der Vorburg des Schloss Hardenberg.

Neviges. Die ersten frischen grünen Triebe sind an den Bäumen schon zu sehen und Frühblüher setzen farbige Tupfer auf den Wiesen am Schloss Hardenberg. Damit ist es auch wieder Zeit für das Frühlingserwachen, den Garten- und Kunsthandwerkermarkt im idyllischen Ambiente der der Vorburg. Am Wochenende 18. und 19. März wollen etwa 70 Aussteller an ihren Ständen jeweils von 11 bis 18 Uhr die Freude auf den Frühling bei Hunderten von Besuchern verstärken.

Kunsthandwerker lassen sich über die Schulter schauen

Sie können sich dank der Anbieter aus Nah und Fern wieder auf eine Vielfalt an Kunstobjekten aus Metall, Holz, Keramik und Glas für Haus und Garten, frühlingshafte Floristik und Osterdekorationen, Schmuckunikate aus unterschiedlichen Materialien, Modedesign und Accessoires, Malereien verschiedener Stilrichtungen und vieles mehr freuen. Unter anderem werden Leuchtobjekte aus Fiberglas, Wohnobjekte aus historischem Eichenholz, handgefertigte Kleinlederwaren, Treibholzartikel, Hüte aus Kaninchen- und Hasenhaar und andere kunsthandwerklich gefertigte Unikate präsentiert.

In Neviges findet sich am Wochenende sicherlich das eine oder andere schöne Ostergeschenk und Passendes für die anstehende Frühjahrsgartenbepflanzung. Einigen Kunsthandwerkern kann auch bei ihrer Arbeit über die Schulter geschaut werden.

Das gastronomische Angebot konzentriert sich auf den Innenhof der Vorburg. Der Eintritt zum Kunsthandwerkermarkt Frühlingserwachen, den wieder die Form und Art GmbH aus Gelsenkirchen in Verbindung mit der Kultur- und Veranstaltungs-GmbH Velbert organisiert, ist frei. HBA

