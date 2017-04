Fünf Bands rocken bei „Tafel on stage“

Die Velberter Tafel für Niederberg feierte ihr 15-jähriges Bestehen im Paul-Ludowigs-Haus in Wülfrath. Bei dem Benefizkonzert spielten zuerst fünf Gruppen, dann ging’s weiter mit einer After-Show-Party.

Wülfrath. Die Velberter Tafel für Niederberg hat ihr 15-jähriges Bestehen mit einer großen Party im Paul-Ludowigs-Haus gefeiert. Und „groß“ ist in diesem Fall nicht übertrieben: Von 18 Uhr bis Mitternacht gab es Programm mit fünf verschiedenen Bands auf der Bühne, Ansprachen und Preisverleihung; danach ging es noch bis drei Uhr morgens auf der After-Show-Party weiter; es gab Imbiss-Stände und eine Cocktail-Bar, die vom Aufbau her mühelos mit jeder Disco mithalten konnte.

Für die professionelle Organisation verantwortlich zeichneten Renate Zanjani und Tanja Högström, die wie ihre Tafel-Kollegen eigens gestaltete Konzert-T-Shirts trugen. „Wir freuen uns, dass sich so viele Wülfrather, Velberter und Heiligenhauser auf den Weg gemacht haben, das sieht schon richtig großartig aus“, begrüßte Renate Zanjani die Gäste. Im Vorverkauf waren über 400 Tickets verkauft worden, die Abendkasse war noch gar nicht ausgezählt.

Gerhard Schönberg, Vorsitzender der Bergischen Diakonie, zeigte sich ebenfalls beeindruckt. „Im Jahre 2002 haben sich gerade einmal sechs Bürger zusammengefunden und das Projekt gestartet“ erinnerte er in seinem Grußwort an die Anfänge der Tafel für Niederberg. Inzwischen seien es mehr als 127 ehrenamtliche Mitarbeiter bei der Tafel, die sich täglich engagierten.

Rund 30 Supermärkte, Discounter und Händler aus der Region Niederberg stellen ihre Waren der Tafel zur Verfügung. „Wegschmeißen wäre viel einfacher, als die Lebensmittel für uns zu sortieren und teilweise zu kühlen“, lobte Schönberg. Die Ehrenamtlichen und Bundesfreiwilligendienst-Absolventen („Bufdis“) leisteten jede Menge Arbeit, wenn sie die Waren mit vier Transportern abholten und zu den sechs Standorten in Wülfrath, Velbert und Heiligenhaus brächten.

Mehr als 700 Lebensmitteltüten pro Woche werden verteilt, insgesamt profitierten rund 2100 Erwachsene und 850 Kinder von der Arbeit der Tafel. Ohne Spenden, auch von Lions Club und Rotariern, sei das kaum möglich.

Aber die Besucher waren ja in erster Linie zum Feiern hier, also ging es bald los mit der ersten Band. „Chase the Line“ sind Newcomer aus dem Raum Velbert, die punkige Rockmusik machen und schon eine eigene Fangemeinde haben. Sie spielten vor allem eigene Lieder, wie „On top of the world“, das bei „Tafel on stage“ Premiere hatte, oder „Old tale“, den Lieblingssong der Schwester von Sängerin Zoe, der in nur 15 Minuten entstanden sei.

Nach diesem gelungenen Auftakt wurde das neue Tafelmaskottchen „Pauli“ enthüllt und deren Erfinder, die Kinder der Tigerklasse der Lindenschule, geehrt und beschenkt. Überraschung: Die Tigerklasse präsentierte zusammen mit Bufdi Dave Esser auch einen „Tafel-Song“, der sowohl vom Text (Tanja Högström) als auch von der Musik (Dave Esser) her voll überzeugte. Mit „Tritt-arsch-Rock’n’Roll“ von „The Hellboys“ und Auftritten der Gruppen „Halber Liter“ und „Powerstation“ ging die Party noch lange weiter.

