Der Städtepartnerschaftsverein möchte am 4. Mai groß im Generationenpark feiern. Alle Wülfrather können sich daran beteiligen.

Wülfrath. Der Städtepartnerschaftsverein möchte sich in Zukunft mehr nach außen präsentieren. Das haben die Vorsitzende, Petra Weskott, und der 2. Vorsitzende, Arnaud Aumont, angekündigt. „Wir planen am 4. Mai kommenden Jahres ein großes Frühlingsfest im Generationenpark“, sagt Petra Weskott. Angesprochen, sich einzubringen, sind alle Wülfrather. „Es soll ein besonderes Familienfest werden“, erklärt die Vorsitzende.

„Diese Idee ist eine Premiere und sicher auch der Kritik geschuldet, dass wir zu sehr unter uns geblieben sind.“

Petra Weskott, Vorsitzende des Städtepartnerschaftsvereins

Bis auf den Termin und den Ort steht noch nichts fest. „Der Städtepartnerschaftsverein ist offen für alle Vorschläge und Ideen“, so Arnaud Aumont. Natürlich werden Stände mit verschiedenen Speisen und Getränken angeboten werden. Denkbar ist ein Boule-Turnier, Info-Stände, eine Foto-Ausstellung, Live-Musik und vieles mehr. „Diese Idee ist eine Premiere und sicher auch der Kritik geschuldet, dass wir zu sehr unter uns geblieben sind“, räumt Petra Weskott ein. Der Städtepartnerschaftsverein hofft nun auf viele Anregungen und Angebote, etwas selbst auf die Beine zu stellen. Interessierte, die in irgendeiner Form mitmachen möchten, können sich unter den E-Mail-Adressen pkj-weskott@t-online.de oder arnaud.aumont@web.de melden.

Ein Highlight wird der Besuch einer Dauerausstellung in Wuppertal

Ein traditionelles Zusammentreffen wird schon am 29. September stattfinden. An diesem Tag bekräftigen die Stadtspitzen zum 47. Mal die Partnerschaft mit Ware. Schauplatz ist diesmal das Wülfrather Rathaus. Im großen Sitzungssaal wird eine Sondersitzung des Stadtrates anberaumt. Dieses feierliche Zusammentreffen gibt es alle zwei Jahre abwechselnd in Ware und Wülfrath. Am Tag zuvor hat sich der Städtepartnerschaftsverein ein besonderes Highlight einfallen lassen. Die englische Delegation wird eine über die Landesgrenzen hinweg bekannte Dauerausstellung besuchen, über die die Organisatoren in Zeiten des Internets nicht mehr verraten möchten. Auch in Ware wird die WZ gelesen. Nach der etwa eineinhalbstündigen Führung stehen eine Fahrt mit der Schwebebahn, Shoppen in Wuppertal und ein gemeinsames Essen auf dem Programm. Vielleicht wird auch der Brückenpark in Müngsten besucht, das steht noch nicht fest. Und abends folgt auf jeden Fall ein Besuch beim traditionellen Wülfrather Kartoffelfest. „Das ist Plichtprogramm“, sagt Petra Weskott mit einem Schmunzeln.

Die Städtepartnerschaft mit Bondues besteht 2019 immerhin schon 15 Jahre. Aus diesem Anlass ist am 12. Januar eine Feier in Frankreich geplant. Zur Delegation aus Wülfrath wird auch Bürgermeisterin Claudia Panke zählen, andere Vorstandsmitglieder ebenso. „Was geplant ist, ist noch eine Überraschung für uns. Sie werden sich etwas Schönes einfallen lassen“, ist sich Arnaud Aumont sicher.

Weitere Fixpunkte im Terminkalender sind der Carneval Day und der Herzog-Wilhelm-Markt. Auch der Schüleraustausch wird zwischen den Städten rege fortgesetzt.

Zu den nicht offiziellen Aktivitäten der Partnerstädte zählen die Kontaktpflege und gemeinsame Unternehmungen der inzwischen befreundeten Mitgliedern. So sind regelmäßig Wanderungen oder Fahrradtouren Usus. Der Partnerschaftsverein hat aktuell 97 Mitglieder.