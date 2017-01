Freiwillige Feuerwehr wirbt um neue ehrenamtliche Mitglieder

Wehr stellt sich und ihre Arbeit bei zahlreichen Aktionen vor. Start ist im Februar. Nach den Sommerferien startet die Kinderfeuerwehr.

Velbert. Aktuell leidet die Freiwillige Feuerwehr nicht an Personalnot. „Am 31. Dezember hatten wir sogar 32 Kräfte mehr als vor einem Jahr“, bilanziert Feuerwehrchef Markus Lenatz. „Wir stellen aber schon fest, dass die Erreichbarkeit abnimmt. Das liegt zum einen an den vielen Auspendlern und zum anderen an der hohen Spezialisierung am Arbeitsplatz. Viele sind da nicht abkömmlich, zusätzlich machen die Arbeitgeber Druck.“

Wenn Markus Lenatz weiter in seine Statistik schaut, stellt er fest, dass es viele junge Freiwillige bis 28 Jahre gibt, dann wieder relative viele zwischen 48 und 60, „Wenn die Uni-Zeit zu Ende geht und die Familiengründung ansteht, scheiden viele aus“, so die Erfahrung des Feuerwehrleiters.

Um dauerhaft den Nachwuchs sicherzustellen, beteiligt sich die Freiwillige Feuerwehr Velbert an der der Kampagne des Landesfeuerwehrverbandes zur Personal- und Mitgliedergewinnung. Auf 31 Großplakaten im ganzen Stadtgebiet werden die Betrachter zum ehrenamtlichen Mitmachen bei der Feuerwehr animiert. Neben Werbung im Internet sind zahlreiche Aktionen geplant, wo die Velberter gezielt angesprochen werden. „Wir fangen am 11. Februar vor Edeka im Einkaufszentrum Rosenhügel damit an“, sagt Michael Keller vom Arbeitskreis Nachwuchswerbung, der eigens für diesen Zweck einen Messestand angeschafft hat. Angesprochen sind alle Männer und Frauen zwischen 18 und 45 Jahren. „Wir nehmen auch 50-Jährige auf“, fügt Markus Lenatz hinzu und weist ausdrücklich darauf hin, dass auch Menschen mit Migrationshintergrund für eine Mitgliedschaft in der Feuerwehr gewonnen werden sollen. Wer bei der Feuerwehr ehrenamtlich tätig werden möchte, muss körperlich und geistig fit sein. „Eine Sportprüfung wie bei der Berufsfeuerwehr gibt es nicht, allerdings setzen wir eine sportvereinstaugliche Gesundheit voraus“, so Michael Keller. „Nicht jeder muss mit schwerem Atemschutz in den Einsatz, es gibt noch viele andere Tätigkeiten.“

Interessenten haben die Möglichkeit, an einem Übungsdienst der Feuerwehr teilzunehmen. „Dann können sie sich immer noch entscheiden, ob sie mitmachen wollen oder nicht. Natürlich schauen wir auch, ob der Bewerber zu uns passt, wobei Teamfähigkeit uns besonders wichtig ist.“ Feuerwehrchef Lenatz erwähnt in diesem Zusammenhang, dass die Sporträume in Langenberg und Velbert-Mitte gerade renoviert und mit neuen Geräten bestückt wurden. „Das erspart die Kosten fürs Sportstudio.“ Außerdem gibt es für die freiwilligen Helfer die Ehrenamtskarte mit Vergünstigungen bei vielen Partnern. Mit der Werbekampagne sollen auch Jugendliche gewonnen werden. „Die kommen über die Jugendfeuerwehr zur Einsatzabteilung“, weiß Lenatz, der bereits die Jüngsten im Blick hat: „Nachdem die rechtlichen Voraussetzungen geschaffen sind, sind wir in der Vorbereitung einer Kinderfeuerwehr, die nach den Sommerferien in Velbert-Mitte startet.“ Foto: Archiv/Red

Anzeige