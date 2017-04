Velbert. Am Samstagabend fuhr eine 48-jährige Velberterin mit ihrem Pkw die Robert-Koch-Straße in Velbert in Fahrtrichtung Kettwiger Straße.



An der Einmündung Robert-Koch-Straße / Kettwiger Straße stoppte sie ihr Fahrzeug ab, um den bevorrechtigen Verkehrsteilnehmern auf der Robert-Koch-Straße die Vorfahrt zu gewähren.



Hiernach setzte sie ihre Fahrt fort, indem sie nach rechts in die Kettwiger Straße in Fahrtrichtung Werdener Straße abbog.



Dabei übersah sie den Pkw eines 55-jährigen Velberters, der die Kettwiger Straße ebenfalls in Fahrtrichtung Werdener Straße befuhr. Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge.



Die Velberterin wurde durch den Unfall schwer verletzt und mittels Krankentransportwagen ins örtliche Klinikum verbracht.



Die beiden PKW waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.



Es entstand ein geschätzter Sachschaden von 18.000 Euro.

