Der 59-Jährige tritt die Nachfolge von Daniel Lange an.

Wülfrath. Die Position des Jugendleiters der Einigkeit Dornap-Düssel war nach der Demission von Daniel Lange nicht lange unbesetzt. „Wir haben einige engagierte Betreuer in unserem Jugendbereich, und da lag es nahe, den Nachfolger in diesem Kreis zu suchen“, sagte der Vereinsvorsitzende, Karl-Heinz Schultz. Franz Jörling sei einer davon. Er habe den Klub bisher schon tatkräftig unterstützt. „Da habe ich ihn angesprochen und gefragt, ob er sich vorstellen könnte, Jugendleiter bei uns zu werden. Ohne groß zu zögern hat er „ja“ gesagt“, so Karl-Heinz Schultz weiter.

Franz Jörling ist seit zwei Jahren Mitarbeiter bei Dornap

Franz Jörling, Jahrgang 1958, ist Diplom Ingenieur, verheiratet, wohnt in Wülfrath und hat zwei erwachsene Kinder. Der Vereinsvorsitzende hat den jungen Spielern bereits beim vergangenen Training den neuen Jugendleiter präsentiert. Vorstellen musste er ihn nicht mehr, denn Franz Jörling ist seit gut zwei Jahren Mitglied des Dornap-Düsseler Trainer- und Betreuerteams im Jugendbereich. Zuvor hat er Traineraufgaben in Nachbarvereinen in Wülfrath und Velbert ausgeübt. „Die Kinder haben spontan Beifall geklatscht. Und seine Kollegen haben ihm volle Unterstützung zugesagt,“ berichtete Karl-Heinz Schultz.

„Mit Franz Jörling will die Einigkeit Dornap-Düssel weiter am Aufbau des Jugendbereiches arbeiten. Er wird in der kommenden Saison in Personalunion auch Trainer der E-Junioren sein“, beschrieb der Vereinsvorsitzende dessen neue Aufgabe.

Wer sein fußballbegeistertes Kind in einem Verein Fußball spielen lassen will, ist bei der Einigkeit Dornap-Düssel willkommen. Die Trainingszeiten im Lhoist-Sportpark am Erbacher Berg sind jeweils mittwochs und freitags von 18 bis 19.30 Uhr. Weitere Auskünfte erteilt Jugendleiter Franz Jörling unter der Telefonnummer 0177/3332935. Red