Velbert. Die tierischen Giganten sind seit rund 66 Milliarden Jahren ausgestorben, doch Dinosaurier faszinieren bis heute viele Menschen. Vom Ei zur Risenechse – schlüpfende Dino Babys – für rund 100 Minuten scheinen T-Rex und Co. am Wochenende in Velbert wieder auf die Welt zurückzukehren, mithilfe elektronischer High-Tech, familienfreundlich und informativ. Schausteller Sergio Neigert gastiert mit „Die lebendige Dinosaurier-Show“ im Forum Niederberg. Computergesteuerte, lebensecht wirkende Dino-Figuren und menschliche Darsteller in bis zu 40 Kilogramm schweren Verkleidungen vermitteln anschaulich die Geschichte der riesigen Landwirbeltiere.

Details zu Leben, Ernährung und dem Jagdverhalten der Dinosaurier liefert ein Paläontologe, der als Moderator durch die Show mit Spezialeffekten, Spannung und Unterhaltung führt. Aussehen und Bewegungsabläufe der freilaufenden Animatronic-Marionetten entsprechen detailgetreu wissenschaftlichen Erkenntnissen. Brachiosaurus und Tyrannosaurus rex (T-Rex) lassen sich sogar streicheln. Wissenschaftler schätzen das Gewicht des Brachio auf bis zu 40 Tonnen, das sind 40 Kleinwagen auf nur vier Beinen. Der T-Rex war mit seinem 1,5 Meter langen Schädel und bis zu 30 Zentimeter langen Zähnen das größte Landraubtier, das je auf der Erde gelebt hat. Blutrünstige Monster sind in der Show jedoch nicht zu sehen. Ganz mutige junge Besucher der Show können den Ur-Echsen sogar auf den Rücken steigen und sie reiten. Symphonische und schaurige Musik verstärkt bei der Zeitreise durch Millionen Jahre Erdgeschichte das Gänsehautgefühl, wenn Dinos mit Menschen auf Tuchfühlung gehen.

Entwickelt hat die Idee zur Show Sergio Neigert aus Feuchtwangen. Er ist seit sieben Jahren selbstständiger Schausteller. Fernsehsender haben bereits über seine große Spinnen- und Insektenshow berichtet.

„Als Kind habe ich mich brennend für Spinnen, Insekten und eben auch für Dinosaurier interessiert. Heute möchte ich diese Welten für Kinder und Erwachsene erlebbar machen. Meine Shows bieten nicht nur Unterhaltung. Sie sind auch lehrreich und vermitteln interessantes Wissen über das Leben auf unserer Erde und seine Geschichte“, sagt Sergio Neigert.

Show-Beginn an der Oststraße 20 ist am Samstag, 21. April, um 14.30 Uhr beziehungsweise 17 Uhr. Am Sonntag, 22. April, starten die Vorstellungen um 11 Uhr und 14.30 Uhr. Eintritt: für Erwachsene 14 Euro, für Kinder, Studenten und Rentner je zwölf Euro.

die-lebendige-dinosaurier-show.de