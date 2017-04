Förderverein der Feuerwehr will neue Automaten aufstellen

Jugend wünscht sich für die Wache Geräte mit Getränken und Snacks.

Wülfrath. Der Verein zur Förderung des Feuerschutzes und der Jugendfeuerwehr kann auf ein erfolgreiches Jahr 2016 zurückblicken. Nichtsdestotrotz ist der Verein immer noch auf der Suche nach neuen Mitgliedern. Wahlen standen bei der Jahresversammlung nicht auf der Tagesordnung.

In diesem Jahr will man noch enger zusammenarbeiten und neue Ideen und Aktionen umsetzen, wie die Vorsitzende Ursula Erdelen-Schäfer erzählte. Bei der Jahresversammlung erinnerten sich die Mitglieder des Fördervereins an gelungene Aktionen und Veranstaltungen im vergangenen Jahr. Besonders der Besuch des Lions-Clubs Mettmann blieb der Vorsitzenden in ihrem Jahresbericht in positiver Erinnerung. „Das war eine beeindruckende Darstellung der harten Arbeit eines Feuerwehrmannes“, erinnerte sich Erdelen-Schäfer. Außerdem konnte der Verein an diesem Tag besonders viele Spenden einnehmen und vor allem für neue Mitglieder werben.

In der Kasse war Ende des Jahres etwas weniger Geld als zu Beginn

Der Empfang im Paul-Ludowigs Haus war „wie immer hervorragend organisiert“. Neben vielen schönen Erinnerungen gab es auch finanziell nichts zu beanstanden. Zwar hatte der Verein Ende des Jahres eine etwas kleinere Summe in der Kasse als noch zu Jahresbeginn, aber das Geld sei schließlich nicht zum Horten da, sondern solle dazu dienen, den Verein zu unterstützen, so Erdelen-Schäfer.

Eine besondere finanzielle Unterstützung soll in diesem Jahr die Jugendfeuerwehr erhalten. Die hat auch schon eine genaue Vorstellung, was sie mit dem Geld machen will: Es sollen neue Getränke- und Snackautomaten als Ersatz für die alten Geräte angeschafft werden. Von den Automaten profitiert natürlich nicht nur die Jugend, sondern die gesamte Wehr.

Ein Termin, auf den sich die gesamte Feuerwehr besonders freut, ist das Osterfeuer, das „mittlerweile zu einem Selbstläufer geworden ist“, wie die Vorsitzende erklärte. Sie dankte der Jugendwehr, die tatkräftig bei der Vorbereitung hilft. Auch einen Tag der offenen Tür soll es dieses Jahr wieder geben. All diese Veranstaltungen machen der Feuerwehr nicht nur Spaß, sondern dienen auch zur Eigenwerbung: Neue Mitglieder kann die Wehr immer gebrauchen.

