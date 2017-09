Velbert. Echte Kerle lassen die Röcke fliegen, wenn sie bei den Highland Games ihre Kräfte messen. Der CVJM Dalbeckbaum hatte wieder zu seinem schottischen Wettkampf eingeladen. Baumstamm-Weitwurf, Baumstamm-Slalom, Strohsack-Hochwurf, Bierfass tragen, das sind einige der insgesamt 15 Disziplinen. „Krönendes Highlight ist zum Abschluss immer das Tauziehen“, sagt Jens Arndt.

Der Nevigeser betreibt seit vier Jahren den Sport aus dem schottischen Hochland. Zusammen mit Raphael Lanuschny, Carsten Pingel, Markus Kleinjohann, Markus Voss, Andreas Astrath und Carsten Dabitsch nennen sie sich „ The Big Peats“, frei nach dem schottischen Whisky mit dem ausgeprägt torfigen Aroma. „Ich finde, das ist ein guter Namen, den dürfen wir offiziell benutzen und erhalten auch ein entsprechendes Sponsoring.“

Doch neben der Kleidung ist regelmäßiges Training wichtig. Glücklicherweise steht einem „Big Peat“-Mitglied ein großes Grundstück in der ländlichen Peripherie von Neviges zur Verfügung. Highland Games erfreuen sich großer Beliebtheit, regelmäßig werden entsprechende Veranstaltungen besucht. „Solche Spiele sind immer ein großes Familientreffen, auch wenn es selbstverständlich ein Konkurrenzkampf ist. Aber das steht nicht so im Vordergrund, man gibt sich untereinander Tipps und hilft sich“, sagt Jens Arndt. Am Ende siegte die Mannschaft der KG „Große Velberter“, den zweiten Platz belegten die „Celtic Wolves“, die „Big Peats“ wurden dritter. Inzwischen mischen auch die Frauen bei dem ursprünglichen Männersport mit: Die „Peter Strong Women“ wurden Sieger in der Damenwertung. uba