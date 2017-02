Firmen in der Schlüsselregion suchen Azubis

Die Unternehmen des Netzwerks bieten mehr als 30 Lehrstellen. Ein Online-Portal stellt sie vor.

Velbert/Heiligenhaus. Jugendliche, die noch eine Ausbildungsstelle suchen, können im Netz auf www.das-mache-ich.de fündig werden. Das Ausbildungsportal der Schlüsselregion e.V. hat noch mehr als 30 freie Ausbildungsstellen und sieben Praxisplätze für das Duale Studium im Angebot. Das Ausbildungsjahr startet im August. Besonders gute Chancen haben Jugendliche, die sich für Berufe wie Maschinen- und Anlagenführer, Fachkraft für Lagerlogistik, Werkzeug- oder Industriemechaniker interessieren. Bei den Studiengängen handelt es sich um Maschinenbau, Mechatronik oder Technische Informatik.

Mit Ausbildung gegen den Fachkräftemangel

Auch das Unternehmen Vitz Federn sucht noch fünf Auszubildende in drei technischen Berufen. „Wir bilden aus, um dem Fachkräftemangel entgegenzuwirken. Deshalb werden unsere Azubis nach der Ausbildung in der Regel auch übernommen“, sagt Lisa Harms, zuständig für die Auszubildenden bei dem Velberter Unternehmen. Das bildet auch Maschinen- und Anlagenführer aus. „Wir suchen nach Jugendlichen mit technischem Interesse. Ein Hauptschulabschluss ist ausreichend als Voraussetzung, aber die Noten in Mathe sollten schon gut sein - und unentschuldigte Fehlstunden sehen wir sehr ungern“, so Harms. Die Personalerin hat auch Tipps für eine gelungene Bewerbung: „Aus dem Anschreiben sollte klar hervorgehen, was dem Bewerber an der Ausbildungsstelle gefällt und warum er sich genau für den Beruf interessiert. Und eine ordentliche Bewerbungsmappe ohne Rechtschreibfehler ist natürlich auch ein Muss.“

Maschinen- und Anlagenführer stellen Maschinen ein und überprüfen Maße und Werte der Feder, die die Maschine produziert. Und diese werden eigentlich überall gebraucht – in Autos genauso wie in Haushaltsgeräten oder im Telefon. Azubis bei Vitz Federn verbringen das erste Jahr ihrer zweijährigen Ausbildung in der Gemeinschaftslehrwerkstatt der Industrie von Velbert und Umgebung e.V. (GLW). Im zweiten Ausbildungsjahr arbeiten sie im Betrieb mit den Maschinen. Wer einen guten Abschluss erreicht, kann noch die Ausbildung zum Industriemechaniker anschließen.

Angehende Industrie- und Werkzeugmechaniker gesucht

Auch andere Unternehmen der Schlüsselregion bieten abwechslungsreiche Plätze an. Eine Ausbildung zum Maschinen- und Anlagenführer kann auch bei Beyer & Müller, JuNie oder Schulte-Schlagbaum begonnen werden. Darüber hinaus suchen die Firmen Beyer & Müller, Emka Beschlagteile, R+M de Wit, Schulte-Schlagbaum und Woelm noch Auszubildende zur Fachkraft für Lagerlogistik. Für diesen Ausbildungsberuf sind auch Bewerber mit einem Hauptschulabschluss gerngesehen. Die Firmen ASK Chemicals, Woelm und Vitz Federn stellen Auszubildende zum Industriemechaniker ein und die CES-Gruppe, Vitz Federn sowie Witte Automotive haben noch nicht alle Ausbildungsstellen zum Werkzeugmechaniker besetzt.

