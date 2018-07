Velbert. Bei einem Hochhausbrand in Velbert sind zwölf Menschen verletzt worden. Ein Sprecher der Feuerwehr Velbert sagte gegenüber unserer Zeitung, neun der zwölf Menschen seien in Krankenhäuser gebracht worden, die anderen drei konnten leicht verletzt vor Ort versorgt werden. Unter den Leichtverletzten befand sich auch ein Feuerwehrmann. Lebensgefahr bestehe bei keinem, meldet die Nachrichtenagentur dpa.

Das Feuer brach am Mittwochnachmittag im achten Stock des Gebäudes aus. Die Feuerwehr rückte mit einem großen Aufgebot mit Kräften aus dem gesamten Kreis Mettmann an und löschte die Flammen. Etwa 130 Feuerwehrmänner waren im Einsatz. Zwöf der etwa 50 Wohnungen in dem Haus seien unbewohnbar, so der Sprecher der Feuerwehr. Wie es zu dem Brand kam, wird noch ermittelt.