Velbert. Am Samstag gegen 1.20 Uhr hörten Zeugen an der Wülfrather Straße in Tönisheide zunächst laute Motorengeräusche. Kurz darauf beobachteten sie, wie der 51-jährige Fahrer eines Opel Astras auf dem Aldi-Parkplatz über die Parkplatzbegrenzung fuhr, die dortigen „Begrenzungssteine“ aus dem Fundament riss und schließlich mit der Vorderachse seines Pkw in der Luft „hängenblieb“.

Der 51-Jährige stieg aus dem Fahrzeug aus und versuchte nun, den Opel mit Muskelkraft zurück auf die Parkfläche zu schieben. Hilfsbereite Zeugen gingen zu dem Opel-Fahrer und stellten fest, dass dieser erheblich unter Alkoholeinfluss stand. Die Zeugen informierten daraufhin die Polizei.

Derweil lief der 51-Jährige zu einem nahegelegenen Taxistand, setzte sich dort in ein Taxi und fuhr in Richtung Kreuzung Nevigeser Straße/ Wülfrather Straße davon. Dort stoppten Polizisten das Taxi und kontrollierten dessen 51-jährigen Fahrgast. Die Beamten führten einen Alkoholtest bei dem Mann durch, dieser ergab über 1,5 Promille.

Der Mann wurde zur Blutentnahme auf die Wache gebracht, außerdem wurde sein Führerschein eingezogen.

