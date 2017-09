Das Fest am 17. September steht unter dem Motto „Fair Handeln“.

Velbert. 15 Jahre ist es jetzt her, dass die 90 Meter lange Spielschlange Bunti eingeweiht wurde, und jedes Jahr hat es seitdem ein Schlangenfest gegeben. Am Sonntag, 17. September, ist es wieder soweit: Zwischen 11 und 18 Uhr in der Fußgängerzone Friedrichstraße. Die gesamte Velberter Innenstadt verwandelt sich in ein Kinderparadies, umsonst und draußen.

Rund 50 Mitmachaktionen, Spielgeräte und Bastelstände ermuntern die Kinder, auf Entdeckungstour zu gehen. Etliche Aktionen sind darüber hinaus in der gesamten Fußgängerzone unterwegs. Und auf der Sparkassenbühne sind viele bunte Showeinlagen eingeplant. Dort wird unter anderen Volker Rosin auftreten. Der Kinder- und Fernsehstar hat sich mit seinen Konzertauftritten und Fernseh-Shows beim Sender Kika eine große Fangemeinde erworben.

Das Fest wird von der Velbert Marketing GmbH organisiert. In diesem Jahr steht es unter dem Motto „Fair Handeln“. Damit soll nicht nur auf ein faires Miteinander abgesehen werden, es wird auch das Bestreben der Stadt Velbert aufgegriffen, eine Fairtrade-Town zu werden.

Handel ist auch ein Stichwort im Zusammenhang mit dem Kinderfest. Für die Friedrichstraße zwischen Thomasstraße und Am weißen Stein sowie für umliegende Straßen wie Poststraße, Kolpingstraße und Bahnhofstraße gilt ein verkaufsoffener Sonntag. Dort kann man sich in der Zeit von 13 Uhr bis 18 Uhr von Schaufenster zu Schaufenster treiben lassen und auf Einkaufstour gehen. Der Sonntag bietet also der ganzen Familie etwas, und auch ohne Kinder kann man was erleben.

Kooperationspartner des Schlangenfests sind der Fachbereich Jugend, Familie und Soziales, der Stadtsportbund sowie der Integrationsrat. Unterstützung kommt von Künstlern, ehrenamtlich Mitwirkenden und etlichen Velberter Einrichtungen. Als Beispiel seien das Technische Hilfswerk, das deutsche Rote Kreuz, politische Vertretrer, Kulturvereine, Schulen, Kindergärten, die Musik- und Kunstschule, Sportvereine, private Institutionen wie Music School, Ballettschule, der Verein Spectaculum und die Sparkasse HRV genannt. mj

