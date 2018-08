Jürgen Merrath, Vorsitzender des Ortverbandes Wülfrath, steht im WZ-SommergesprächRede und Antwort, wie sich die Kalkstadt für die Zukunft aufstellen soll.

Wülfrath. „Ich sprühe vor Ideen. Als Politiker sollte man zu jedem Thema etwas sagen können.“ Jürgen Merrath, Vorsitzender des FDP-Ortsverbands Wülfrath, präsentiert sich im WZ-Sommergespräch selbstbewusst. Die Partei hat seit der vergangenen Kommunalwahl keinen Fraktionsstatus mehr, aber das hindert die Partei freilich nicht daran, sich in die aktuelle Debatte über die Zukunft der Stadt einzuschalten. Was in diesem Sommer unter dem Titel „Wülfrath 22 plus“ (Strategie des Wachsens und des Konsolidierens) diskutiert wird, haben die Liberalen in einen Zehn-Punkte-Plan zusammengefasst.

„Momentan verfolgt die GWG eine falsche Strategie. Sie plant keine Neubauten, sondern nur die Modernisierung des vorhandenen Bestandes.“

Jürgen Merrath, Vorsitzender des FDP-Ortsverbandes Wülfrath

Ganz oben auf der Liste steht die Forderung, das Kommunikationsproblem mit den Haupt–Gewerbesteuerzahlern zu beseitigen, um Fehleinschätzungen zu vermeiden. „Sechs Gewerbesteuerzahler zahlen 70 Prozent des Gewerbesteueraufkommens“, so Jürgen Merrath. Die Stadt müsse mit ihnen klären, dass sie bei schlechten Ergebnissen rechtzeitig ein Signal geben, um böse Überraschungen zu vermeiden.

In Bezug auf die Generierung zusätzlicher Einnahmequellen wünscht sich der Liberale die Ausweisung von weiteren Gewerbe- und Baugebieten samt adäquater digitaler Infrastruktur. „Wenn es heißt, die Stadt verfügt nicht über solche Flächen, muss sie mit Lhoist Germany verhandeln“, sagt Jürgen Merrath. Das Entfesselungspaket der Landesregierung, die Förderprogramme zur Digitalisierung und die größeren Spielräume beim Landesentwicklungsprogramm sollte hilfreich sein.

Der FDP-Ortsverbandsvorsitzende fordert auch, die Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft (GWG) mehr in die Verantwortung zu nehmen. „Momentan verfolgt die GWG eine falsche Strategie. Sie plant keine Neubauten, sondern nur die Modernisierung des vorhandenen Bestandes.“ Zudem solle sie sich um preiswerten Wohnraum kümmern, „um Menschen überhaupt die Möglichkeit zu geben, nach Wülfrath zu ziehen.“

Baugründstücke sollen nach dem Willen der FDP nicht ausschließlich an dem meistbietenden verkauft werden, sondern auch an Bauträger, die für die Stadt das zielführendste Projekt anbieten, hierbei ist das Stichwort preisgünstige Mieten. Dennoch hält Jürgen Merrath etwa die Versteigerung der Grundstücke an der Bockswiese für positiv, „weil sie Geld in die Kassen spült“.

Förderprogramme sollen in Anspruch genommen werden, wo sie sinnvoll sind. Als Beispiele nennt der Liberale „Gute Schule 2020“ und die Förderung der digitalen Infrastruktur. Für verzichtbar hält er etwa den Posten des Klimaschutzmanagers und – wenn es ohne Rückzahlung der Fördergelder möglich ist – die Zuschüsse für den Zeittunnel.