Velbert. In der Nacht von Freitag auf Samstag bis 11.15 Uhr kam es am Kirchplatz in Neviges zu Sachbeschädigung durch Graffiti. Ein oder mehrere bislang unbekannte Straftäter sprühten an drei verschiedenen Stellen, mit schwarzer und blauer Lackfarbe, verschiedene Schriftzüge und Farbstreifen auf die erst vor kurzer Zeit aufwändig sanierte Fassade der evangelischen Stadtkirche.

Dadurch entstand ein geschätzter Sachschaden von mehreren hundert Euro. Bisher liegen der Polizei noch keine konkreten Hinweise auf den oder die Täter vor. Maßnahmen zur Spurensicherung am Tatort sowie weitere polizeiliche Ermittlungen wurden veranlasst, ein Strafverfahren eingeleitet.

Sachdienliche Hinweise dazu nimmt die Polizei in Velbert unter der Telefonnummer 02051 / 946-6110 jederzeit entgegen.

