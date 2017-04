Velbert. Am Freitag wurde eine 91-jährige Seniorin aus Velbert Opfer von Trickbetrügern. Gegen 18:00 Uhr klingelte eine männliche Person an der Wohnungstür der Rentnerin. Der Unbekannte gab vor, Mitarbeiter des Telekommunikationsanbieters "Unity Media" zu sein und den Fernseher überprüfen zu müssen. Die Seniorin wurde daraufhin skeptisch und ließ sich den Ausweis des vermeintlichen Mitarbeiters zeigen. Dieser verwies auf einen scheckkartengroßen Ausweis in seiner Brusttasche.

Obwohl die alte Dame den Ausweis nicht lesen konnte, ließ sie den Unbekannten anschließend in ihre Wohnung. Sie schaltete den Fernseher an und "zappte", den Anweisungen des Unbekannten folgend, durch die Programme. Kurz darauf verließ der Mann die Wohnung der Seniorin. Nur wenig später musste die 91-Jährige feststellen, dass ihre Schmuckstücke, allesamt Geschenke ihres verstorbenen Mannes, entwendet worden waren.



Der Täter konnte folgendermaßen beschrieben werden:

- ca. 35- 40 Jahre alt

- dunkelhaarig

- deutschsprachig

- trug einen dunklen Arbeitsanzug, ähnlich einer Uniform



Die Polizei hat ein Strafverfahren eingeleitet. Sachdienliche Hinweise bitte an die 110 oder die Polizei Velbert, Telefon 02102/ 9981-6210.

Anzeige