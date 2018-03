Die Sparkasse HRV lädt für Sonntag an die Friedrichstraße zur Velberter Immobilienmesse ein.

Velbert. Welche Immobilie kann ich mir leisten? Gibt es öffentliche Fördermittel, die ich bei Umbau- oder Modernisierungsmaßnahmen in Anspruch nehmen kann? Was muss ich bedenken, wenn ich meine Immobilie verkaufen möchte und wie finde ich einen geeigneten Käufer? Wer Antworten auf diese und viele weitere Fragen rund um die eigenen vier Wände sucht, kann am Sonntag, 11. März, die Immobilienmesse der Sparkasse Hilden-Ratingen-Velbert an der Friedrichstraße in Velbert besuchen. Von 11 bis 16 Uhr stehen Fachleute zu allen Themen rund um das Wohneigentum bereit.

Damit auch bei den ganz jungen Messebesuchern keine Langeweile aufkommt, während sich die Erwachsenen informieren, wird auch eine Kinderbetreuung geboten.

Erste Frage dreht sich um die Finanzierbarkeit der Immobilie

Der Traum von den eigenen vier Wänden bleibt ein Großprojekt, das von den meisten Menschen vielleicht nur einmal im Leben in Angriff genommen wird. Umso wichtiger sind gute Vorbereitung und kompetente Beratung. Die erste Frage, die sich dem angehenden Eigentümer dabei stellt, ist die nach der Finanzierbarkeit. Wer wissen möchte, wie viel Haus oder Wohnung er sich leisten kann, findet auf der Messe die geeigneten Ansprechpartner. Das gilt auch für diejenigen, die bereits eine Immobilie besitzen, aber nun, beispielsweise nach dem Auszug der Kinder, etwas Kleineres und einen solventen Käufer für ihr bisheriges Zuhause suchen.

Ein Thema, das vor allem potenzielle Verkäufer interessieren dürfte, ist das sogenannte „Home Staging“ – die verkaufsfördernde Gestaltung von Immobilien. Denn auch bei Immobilien gilt: Es gibt keine zweite Chance für einen ersten, guten Eindruck. Wer sich darüber informieren möchte, wie er mit seiner Immobilie auf den ersten Blick überzeugt, sollte den Messestand der Düsseldorferin Kornelia Schröder besuchen.

Auch das Wohnungswesen der Kreisverwaltung ist vertreten

Weitere Informations- und Beratungsstände bieten das Wohnungswesen der Kreisverwaltung Mettmann, die Stadtwerke sowie die Velberter Wirtschaftsförderung. Ihr Angebot präsentieren außerdem die Immobilienmakler und Firmen Baugenossenschaft Niederberg, Wobau Velbert, die LBS sowie Bonava.

Die Sparkasse ist mit ihrem Velberter Immobilien-Center sowie ihren Kredit- und Baufinanzierungsspezialisten vertreten. Letztere bieten im Rahmen der Messe eine Sonderberatung zur Baufinanzierung an – ein wichtiges Thema, denn manche Verkäufer oder Makler lassen mittlerweile keine Besichtigungen mehr ohne eine Finanzierungsbestätigung zu. Um den Zuschlag zu erhalten, hilft also nur eine gute Vorbereitung, damit man am Ende nicht leer ausgeht, weil ein anderer Interessent schneller war. HBA