Gleich zwei Fälle von Exhibtionismus haben sich am Montagmorgen in Velbert zugetragen. Jedes Mal zeigte sich der bislang unbekannte Straftäter Kindern.

Velbert. Gleich zwei Fälle von Exhibtionismus haben sich am Montagmorgen in Velbert zugetragen. Jedes Mal zeigte sich der bislang unbekannte Straftäter Kindern.

Gegen 7.35 Uhr zeigte sich der Unbekannte, laut Polizeibericht, einem achtjährigen Mädchen an der Oststraße in Velbert, vor der Stadtbücherei. Gegen 7.40 Uhr näherte er sich einer Gruppe Grundschüler, die sich auf dem Gehweg vor dem Gebäude der Grundschule Ludgerusschule an der Nordstraße in Velbert aufhielt. Der Mann sprach die Kinder an und zeigte ihnen sein Geschlechtsteil. Anschließend entfernte er sich in Richtung Schloßstraße.

Die Kinder konnten den Täter wie folgt beschreiben: zirka 30 Jahre alt, westeuropäisches Aussehen ,leicht gebräunter Teint,, zirka 1,80 Meter groß, dunkle Haare, schwarze Strickmütze, dunkle Oberbekleidung, schwarzer Rucksack. Und: Der Mann trug eine gelbe Warnweste. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter Telefon 02051/ 946-6110 entgegen.