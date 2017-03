Evangelische Grundschule räumt bei Schwimmfest ab

Der Wettkampf fand jetzt im Panoramabad in Neviges statt.

Neviges. Riesenjubel bei den Schwimmtalenten der Evangelischen Grundschule Neviges. Die Mädchen und Jungen von der Ansembourgallee erwiesen sich jetzt bei den 22. Stadtmeisterschaften der Grundschulen im Nevigeser Panoramabad als erfolgreichste Staffel. Platz zwei sicherte sich die Schule Kuhstraße und auf Rang drei schlug die Max und Moritz Schule an. Insgesamt gingen 260 Kinder auf Einladung der Sportjugend im Stadtsportbund Velbert in den einzelnen Disziplinen an den Start. Bürgermeister Dirk Lukrafka und Renate Duderstadt vom Stadtsportbund übergaben die Urkunden, Medaillen und Pokale an die siegreichen Schwimmer und Teams. Ihr besonderer Dank galt auch den Unterstützern vom Nevigeser Schwimmverein, dem Velberter Schwimmverein und der DLRG Velbert.

Zwei Staffeln der EGS und drei Einzelschwimmer räumen ab

Nachstehend die Nevigeser Siegerinnen und Sieger: Annika Lademann (EGS, 25 Meter Freistil weiblich zweite Klasse), Simeon-Laurien Kraft (Sonnenschule, 25 Meter Freistil männlich erste Klasse), Simon Kapplinghaus (EGS, 25 Meter Freistil männlich zweite Klasse), Patrick Pogoda (Tönisheide, 50 Meter Rücken männlich dritte Klasse und 50 Meter Freistil männlich dritte Klasse), Tom Schmitz (EGS, 50 Meter Freistil männlich vierte Klasse), EGS (6x 25 Meter Freistil-Staffel JMK gemischt), EGS (6x 25 Meter Freistil gemischt).

Weitere Platzierungen: Stella Verhay (EGS, zweiter Platz über 25 Meter Freistil weiblich zweite Klasse), Malte Berling (EGS, Dritter über 25 Meter Freistil männlich erste Klasse), Tom Joshua Berenwinkel (Tönisheide, Dritter über 25 Meter Freistil männlich zweite Klasse), Lea Berling (EGS, Zweite über 50 Meter Rücken weiblich vierte Klasse), Philipp Radzki (Sonnenschule, Zweiter über 50 Meter Rücken männlich dritte Klasse), Tom Schmitz (EGS, Dritter über 50 Meter Rücken männlich vierte Klasse), Marilena Schürmann, (EGS, Dritte über 50 Meter Brust weiblich vierte Klasse), Tom Schmitz (50 Meter Brust männlich vierte Klasse), Luana Kessenbock (Sonnenschule, Zweite über 50 Meter Freistil weiblich dritte Klasse), Lea Berling (EGS, Dritte über 50 Meter Freistil weiblich vierte Klasse) und die EGS (Zweite über 6x 25 Meter Freistil gemischt). HBA

