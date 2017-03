Eva Mattes liest aus „Marco Polo oder Nichts über China“

Die Schauspielerin („Tatort“) und der Sheng-Virtuose Wu Wei sind am Samstag, 1. April, zu Gast im Historischen Bürgerhaus Langenberg.

Langenberg. Am Samstag, 1. April, kommt hoher Besuch in das Historische Bürgerhaus Langenberg: Eva Mattes liest Marco Polo – die „lautten compagney“ aus Berlin, ein renommiertes Ensembles für Alte Musik, präsentiert mit der bekannten Schauspielerin (uunter anderem „Tatort“, Kriminalkommissarin Klara Blum) und dem Sheng- und Erhu-Virtuosen Wu Wei ab 19 Uhr das Programm „Marco Polo oder Nichts über China“.

Ob Mythos oder historische Realität, die Reiseberichte des venezianischen Händlers Marco Polo inspirieren dazu, selbst eine Reise zu unternehmen. Mit Eva Mattes und dem chinesischen Sheng-Virtuosen Wu Wei begibt sich die „lautten compagney“ auf die Spuren des berühmten Weltenbummlers. Daraus entsteht eine ganz besondere, unterhaltsame Mischung aus Lesung und Konzert, eine Chinoiserie in Wort und Musik eben.

Wollte Marco Polo die Geliebte in Venedig beeindrucken?

20 Jahre verbrachte Marco Polo (ca. 1254 bis 1324) bei den Mongolen und Chinesen – oder behauptete das zumindest. Schon die Zeitgenossen zweifelten am Tatsachengehalt seiner Berichte. Der Faszination an seinen farbigen Schilderungen aus dem Reich der Mitte tat das keinen Abbruch. So reizt der Gedanke, dass Marco Polos Aufzeichnungen eine imaginäre Geliebte in der Heimat zur Adressantin hätten.

Die aberwitzige Fassung des Berliners Christian Filips über „Die Reisen des Marco Polo oder Nichts über China“ sind frech fabuliert wie von Baron von Münchhausen. Hier wird wunderbar amüsant und sympathisch eine Collage seiner verwegenen, lustigen Texte über den venezianischen Kaufmann mit dem „Chinesischen Couplet“ von Karl Valentin präsentiert.

Die Karte kostet im Vorverkauf zwischen 16 und 26 Euro und an der Abendkasse an der Hauptstraße 64 gibt es das Ticket für 18 bis 28 Euro. Erhältlich sind die Karten im Servicebüro in Velbert-Mitte, Thomasstraße 1, bei der Tourist-Information, Friedrichstraße 177, aber auch bei Wortwechsel, Rommelssiepen 1a oder auch online. Schüler zahlen auf allen Plätzen in den Vorstellungen des Theaters Velbert nur sechs, beziehungsweise sieben Euro. Information und Abonnements unter 02051/26 28 18. HBA

www.velbert-kultur.de www.neanderticket.de

