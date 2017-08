Im Stadtgebiet ziehen Drückerkolonnen von Haustür zu Haustür.

Wülfrath. Bei den Stadtwerken Wülfrath mehren sich derzeit Hinweise von Kunden, dass wohl Drücker im Stadtgebiet unterwegs sind. Viele Kunden berichten von Personen, die an ihrer Haustüre klingeln und behaupten, ihr Strom- oder Gasvertrag würde auslaufen und sie müssten schnell einen neuen unterschreiben. Dafür wollen sie die letzte Strom- und Gasrechnung sehen – und setzen die verunsicherten Bürger vielfach mit einem Wortschwall und vielen Fachausdrücken unter Druck.

Es werden deutlich günstigere Tarife versprochen, wenn der Betroffene sofort einen neuen Vertrag unterschreibt. „Das Vorgehen ist nicht redlich“, sagt Ulrich Siepe, Vertriebsleiter der Stadtwerke Wülfrath, und fügt an: „Es ist ein Trick, um möglichst schnell persönliche Daten der Betroffenen wie die Bankverbindung abgreifen und sie zu einer Unterschrift zu bewegen.“ Was die Betroffenen unter dem Druck an der Haustüre dann wirklich unterschreiben, ist der Wechsel des Energielieferanten.

Bei Fragen stehen die Stadtwerke gerne zur Verfügung“, verspricht der Vertriebsleiter. Die Mitarbeiter der Stadtwerke sind unter der Telefonnummer 02058/9030 und persönlich im Kundencenter in der Wilhelmstraße 146 erreichbar. Wie ist der Schwindel an der Haustür erkennbar? 1. Immer Dienstausweis zeigen lassen und diesen genau prüfen. Mitarbeiter der Stadtwerke Wülfrath tragen einen bei sich (mit Bild) und weisen sich gerne aus. 2. Grundsätzlich misstrauisch sein bei Haustürgeschäften: Die Stadtwerke schließen keine Verträge an der Haustüre ab, auch keine Vertragsverlängerung. 3. Keine personenbezogenen Daten oder Bankdaten Dritten zeigen oder bekannt geben. 4. Niemals jemand ins Haus oder die Wohnung lassen, bevor Identität und Auftrag nicht klar ist. 5. Vermeintlich günstigere Tarife und Preisnachlässe genau prüfen. Oft wird verschleiert, was die Produkte ab dem zweiten Jahr kosten. 6. Bei Interesse an einem Wechsel: Vertragsunterlagen schriftlich verlangen und diese in Ruhe prüfen. Red

