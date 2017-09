Mehr als 3200 Bürger haben bereits ihre Kreuzchen gemacht.

Wülfrath. Mehr als 3200 Wülfratherinnen und Wülfrather haben bis Freitagmittag bereits von der Briefwahl zur Bundestagswahl am 24. September Gebrauch gemacht. Dies sind rund 20 Prozent aller Wahlberechtigten. „Wer jetzt noch feststellt, dass er am Wahlsonntag nicht in sein Wahllokal gehen kann, um persönlich abzustimmen, kann noch in dieser Woche persönlich im Wahlamt des Rathauses die Briefwahl durchführen oder die Unterlagen abholen“, teil die Stadt mit. Gelegenheit dazu besteht am Montag von 8 bis 12 Uhr, am Dienstag von 8 bis 12 Uhr sowie von 13.30 bis 16 Uhr, am Mittwoch zwischen 8 und 12 Uhr, am Donnerstag von 8 bis 12 Uhr und zusätzlich zwischen 13.30 und 18 Uhr sowie am Freitag von 8 bis 12 Uhr und extra von 13.30 bis 18 Uhr. Für den Fall, dass die Briefwahlunterlagen per Post an die Stadt zurückgeschickt werden, sollten die roten Wahlbriefumschläge bis spätestens Mittwoch, 20. September, in einen Briefkasten der Deutschen Post eingeworfen sein. Nur so erfolgt noch die fristgerechte Zustellung. HBA