Weihnachtsfeier im Nevigeser Kinder- und Jugendzentrum.

Neviges. Das Kinder- und Jugendzentrum Neviges lädt für Sonntag, 10. Dezember, ab 14.30 Uhr zu einer stimmungsvollen Eltern-Kind-Weihnachtsfeier an die Lessingstraße 12-14 ein. Alle Mädchen und Jungen ab vier Jahren und ihre Familien können in vorweihnachtlicher Atmosphäre einen gemütlichen Nachmittag bei Plätzchen, leckeren Waffeln, Kinderpunsch, Kakao und Kaffee verbringen.

Außerdem gibt es ein Programm mit verschiedenen Aufführungen: Um 15 Uhr spielt das Mülheimer Figurentheater Wodo Puppenspiel das Stück „Armer Pettersson“ nach Sven Nordqvist, dem Autor der beliebten Buchreihe „Pettersson und Findus“. Der Eintritt zu dieser Vorstellung kostet zwei Euro. Die Handlung: Wie ein Autoreifen, dem die Luft ausgeht, sitzt der alte Pettersson in seiner Küche und will in Ruhe gelassen werden. Aber genau das hat Kater Findus nicht vor. Er hat gute Laune! Findus zappelt und springt, klettert und singt. Irgendwie muss er doch Pettersson dazu bringen, zu lachen und mit ihm zu spielen. Auf turbulente und lustige Weise schafft es der fröhliche Kater, den griesgrämigen alten Mann aus dessen unerfreulicher Stimmung zu holen.

Ogata-Kinder zeigen das Stück „Jeder Stern will funkeln“

Um 16.30 Uhr beginnt dann die Aufführung der Theater AG der Offenen Ganztagsschule der Regenbogenschule aus dem Siepen. Sie führt das Stück namens „Jeder Stern will funkeln“ auf. Die Vorstellung dauert circa 20 Minuten. Zur Geschichte: Weil Gott die Welt in sieben Tagen erschuf, versammeln sich die sieben Sternenkinder und berichten dem Sternenkind „Sonntag“ was alles Aufregendes in der Welt passiert.

Zum Abschluss will der Chor des Kinder- und Jugendzentrums die Besucher der Eltern-Kind-Weihnachtsfeier mit einer vielfältigen Auswahl aus seinem Musikrepertoire erfreuen. HBA