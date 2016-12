Wülfrath Einbruch und Brandstiftung bei der Bergischen Diakonie

Wülfrath. In einem Gebäude der Bergischen Diakonie in Wülfrath hat es am Montagabend gebrantnt. Verletzt wurde niemand. Vermutlich war es Brandstiftung, um Einbruchsspuren zu vernichten.

Laut Polizei Mettmann waren Feuerwehr und Polizei gegen 20.15 Uhr alarmiert worden und zum Gelände am Erfurther Weg gefahren. Zeugen hatten dort Rauch bemerkt, der aus dem Gebäude einer Wohngruppe der Kinder- und Jugendpsychiatrie drang. Der Trakt wird über die Weihnachtsfeiertage nicht bewohnt. Die Feuerwehr lokalisierte den Brandort in einem Vorratsraum des Hauses und löschte die Flammen. Die Höhe des Sachschadens steht noch nicht genau fest.

Bei den polizeilichen Ermittlungen wurden Einbruchspuren am Gebäude entdeckt und gesichert. Welche Beute der oder die Straftäter gemacht haben, steht noch nicht genau fest. Einiges deutet darauf hin, dass das Feuer zur Verdeckung des Einbruches bzw. zur Vernichtung von Spuren gelegt worden war. Die Ermittlungen dauern an, ein Strafverfahren eingeleitet. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Wülfrath, Telefon 02058 / 9200-6350, jederzeit entgegen.

