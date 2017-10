Dreimal scheitern die Täter an den Türen von Ladenlokalen.

Neviges. Gleich dreimal haben Einbrecher am späten Montagabend im Ortszentrum versucht, Beute zu machen. Gegen 21.20 Uhr versuchten zwei Unbekannte, durch Aufhebeln der Eingangstür in einen Friseursalon an der Elberfelder Straße zu gelangen. Als ihnen dieses misslang, versuchten sie, durch das Einschlagen einer Fensterscheibe einzusteigen. Ein Zeuge wurde jedoch auf den Einbruchsversuch aufmerksam und das Duo flüchtete umgehend in Richtung Busbahnhof. Die Täter sollen 20 bis 30 Jahre alt sein. Einer trug eine blaue, der andere eine weiße Kapuzenjacke. Die polizeilichen Fahndungsmaßnahmen verliefen bisher ohne Erfolg. Zurück blieb ein Sachschaden, den die Polizei auf 2500 Euro schätzt.

Das gleiche Schicksal traf auch einen Friseursalon an der Wilhelmstraße. Zwischen Montag, 8.30 Uhr, bis Dienstag, 8.50 Uhr, versuchten Unbekannte, durch das Aufhebeln der Tür auch dort einzudringen. Dies gelang ihnen jedoch nicht. Sie hinterließen einen Schaden von mehreren hundert Euro.

An der Straße „Rommelssiepen“ kam es im fast identischen Zeitraum zu einem weiteren Einbruchsversuch in ein Ladenlokal. Auch in diesem Fall versuchten Unbekannte, die Eingangstür des Objektes gewaltsam zu öffnen. Auch dort blieb es jedoch beim Versuch. Die Tat geschah in der Zeit von Montag, 18.30 Uhr, bis Dienstag, 7.30 Uhr. Hinweise an die Wache in Velbert, Telefon 02051/946 61 10. HBA