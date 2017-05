Wülfrath Pro macht vergessene Medaillen zu Andenken.

Wülfrath. Die Werbegemeinschaft Wülfrath Pro hat einen Silberschatz gehoben. „Wir sind auf eine ansehnliche Zahl Silbermedaillen gestoßen, die der damalige Vorstand zum 25. Herzog-Wilhelm-Markt mit historischen Motiven hat prägen lassen. Da haben wir uns gedacht, damit kann man vielleicht Menschen auch heute noch eine Freude machen“, erklärt Karin Schwanbeck. Sie bildet mit Melanie Wolfram und Dirk Herbener das aktuelle Führungstrio. Gesagt getan: Goldschmied Lars Goldberg fügte eine silberene Öse an. Fertig sind die Medaillons aus Feinsilber, die – mit oder ohne Kette – jetzt zu einem schönen Muttertagsgeschenk werden könnten.

Die Schmuckstücke werden erstmals am 14. Mai beim Familienfest zum verkaufs-offenen Sonntag anlässlich der 46. Auto- und Motorradschau des Motor-Sport-Clubs am Stand von Wülfrath Pro, links von der Medienwelt, angeboten. Mit dem Erlös soll die Arbeit der Interessengemeinschaft der Händler, Dienstleister und Gastronomen für den Standort gefördert werden. Schließlich plant Wülfrath Pro seit Januar parallel am 30. Kartoffelfest. Es soll am 23. und 24. September wieder groß gefeiert werden. „Das ist angesichts der vielen Auflagen und der Kosten eine Herkules-Aufgabe für unsere kleine Gemeinschaft“, gesteht Schwanbeck. Deshalb will Dirk Hebener am Sonntag möglichst auch neue Mitglieder werben und Ideen sammeln. Zudem schenkt er Sekt und Orangensaft gegen eine Spende aus.

Die Silbermedaillen kosten je 39, mit Anhänger 49 Euro. Sie zieren Motive vom ehemaligen Bahnhof Wülfrath, dem Pavillon im Stadtpark, vom Herminghaus-Stift, der Kirche St. Joseph und zeigen auf der Kehrseite jeweils die Szene, wie Herzog Wilhelm V. von Jülich-Kleve-Berg anno 1579 Wülfrath nach einem Großbrand vier steuerfreie Jahrmärkte gewährte. Die Zinnvariante zeigt unter anderem den Heumarkt oder das Café Euer. Sie ist für jeweils zehn Euro zu haben. HBA/Foto: HBA

Anzeige