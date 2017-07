Gleichstellungsbeauftragte Gudula Kohn stellte jetzt die mit dem Frauennetzwerk geplanten Veranstaltungen bis Januar vor.

Wülfrath. „Jedes Mal, wenn eine Veranstaltungsreihe zu Ende gegangen ist, frage ich mich, kann im nächsten Programm noch etwas Neues geboten werden“, gesteht Gudula Kohn, die Gleichstellungsbeauftragte der Stadt. Doch die Sorge ist unbegründet. Schließlich gibt es die Ideengeberinnen aus dem Wülfrather Frauennetzwerk. Und der Kreis von Frauen – ob Kommunalpolitikerin, Landfrau, Erzieherin, Kirchenvertreterin oder Unternehmerin – ist mittlerweile auf 95 Mitstreiterinnen angewachsen. Daher gibt es auch für das am 1. August beginnende zweite Halbjahr ein abwechslungsreiches Angebot an Vorträgen, Workshops und Filmen über starke Frauen.

Politische Gefangene waren mit Schwerverbrechern eingesperrt

Als Beispiel für einen Impuls aus dem Frauennetzwerk nennt Gudula Kohn an erster Stelle den Zeitzeugen-Vortrag, den es am 18. Januar um 18 Uhr in der Medienwelt an der Wilhelmstraße 146 zu verfolgen gibt. „Regina Labahn, die Vorsitzende des Vereins Frauenkreis der ehemaligen Hoheneckerinnen, wohnt schon länger in Wülfrath und wird über das Frauenzuchthaus der ehemaligen DDR berichten“, erklärt Kohn. Das 1862 als Königlich sächsische Weiberzuchtanstalt eröffnete Gefängnis bei Stollberg im Erzgebirge wurde bis 2001 als Haftanstalt genutzt. Bis 1989 war Hoheneck das zentrale Frauengefängnis der DDR, für viele Tausende zum Beispiel wegen „Republikflucht“ verurteilte politische Gefangene, die dort unter einfachsten Bedingungen mit Mörderinnen und anderen Schwerkriminellen eingesperrt waren. Der Verein, dem Labahn vorsteht, hat noch rund 60 Mitglieder. Ihr Vortrag ist einer von insgesamt 17 Terminen, zu denen die Gleichstellungsbeauftragte und das Frauennetzwerk bis Januar einladen.

Erstes Angebot ist der zehnteilige Kunst-Workshop „Weibsbilder“, der am 2. September in Kooperation mit der Bergischen Diakonie in deren Atelier am Diakonissenweg 13 startet. Mit den Tipps von Viola Jäger können Frauen jeglichen Alters und jedweder Herkunft sich mit Farben und verschiedenen Materialen ausdrücken, ihr individuelles und dreidimensionales Weibsbild kreieren. Die Teilnahme kostet 90 Euro plus etwa 20 Euro für Material. Anmeldung unter Telefon 0202/758 17 49.

Die Gesprächsrunde mit Wülfrather Kommunalpolitikerinnen wird am Tag vor der Bundestagswahl, am 23. September, um 10.30 Uhr im Café Sophie mit Blick auf die Wahl fortgesetzt. Weitere Termine gibt es am 18. November zu den Aufgaben einer Ratsfrau beziehungsweise Sachkundigen Bürgerin sowie am 27. Januar zum Planungsstand für den Internationalen Frauentag am 8. März 2018. „Gute Gleichstellung funktioniert nur gemeinsam“, ist Kohns Credo.

Von zehn Amtsleitern in der Verwaltung sind nur drei weiblich

Sie und ihre Stellvertreterin Franca Calvano (siehe Kasten) würden durch die Gesprächsrunden gerne Frauen für ein politisches Engagement vor Ort begeistern. Schließlich sind unter den 34 Mitgliedern des Stadtrates gerade einmal sechs Frauen. Und auch die Zahl von 14 Sachkundigen Bürgerinnen in den Ausschüssen ist ausbaufähig. Und von den zehn Amtsleitern der Verwaltung sind nur drei weiblich.