Hans- Josef Bunk beschreibt Wege in Velbert.

Velbert. „Nach einem erfolgreichen Band 1 haben wir nun den zweiten Band ‘Wandern in Velbert´ herausgebracht“, freut sich Jutta Scheidsteger vom Scala Verlag und verweist auf die gute Zusammenarbeit mit der Velberter Abteilung des Sauerländischen Gebirgsverein (SGV). „Ich habe noch nie einen Wanderführer gesehen, in dem so ausführlich die Kultur am Wegesrand beschrieben wird“, lobt SGV-Ehrenvorsitzender Hans-Josef Bunk. In den beiden Bänden hat der SGV-Ehrenvorsitzende 140 der rund 245 Kilometer Wanderwege in Velbert beschrieben.

„Wandern ist der sanfte Natursport und bietet einen unmittelbaren Zugang zur Natur“, weiß der Fachmann. Darum hat er nur Routen ausgesucht, die nur zu einem ganz geringen Teil über asphaltierte Wege führen. „Festes Schuhwerk ist Pflicht.“ Wegen der Höhenunterschiede ist ein bisschen Kondition angebracht.

Bunks Lieblingsroute geht rund um Langenberg - stolze 34 Kilometer lang und dauert acht bis neun Stunden. „Die Strecken kann man auch in zwei Teilen gehen, aber sie haben alpinen Charakter“, warnt der Fachmann. „Das ist nur was für Geübte.“ Hermann-Josef Schmitz, Vorsitzender des Verkehrs- und Verschönerungsverein Langenberg, freut sich, dass mit dem Wanderbuch die Schönheiten und Sehenswürdigkeiten herausgestellt werden, die sein Verein zu bieten hat. So steht der berühmte Langenberger Sender des WDR auf gepachtetem Grund der 134 Jahre alten Vereinigung. Ein eigenes Kapitel widmen die Autoren der Nevigeser Altstadt. Der beschriebene Rundwanderweg bietet interessante Ausblicke auf Dom und Altstadt, ist 5,5 Kilometer lang und mittelschwer, auch für Familien geeignet. „Aber nicht mit Kinderwagen, das geht wegen der naturbelassenen Wege nicht“, begründet Hans-Josef Bunk. Zwei Wanderungen gehen über die Stadtgrenze hinaus ins Rinderbachtal und zum Ensemble Abtsküche.

