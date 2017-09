„Landschaften Wülfraths“ von Peter Klückmann, Peter Emmert und F. Thomas Müller ist in nur zwei Wochen entstanden. Der Erlös geht an die Hospiz-Gruppe.

Wülfrath. „Wir haben den Wülfrath-Kalender innerhalb von zwei Wochen auf die Beine gestellt.“ Peter Klückmann, F. Thomas Müller und Peter Emmert haben zu dritt kurzentschlossen dafür gesorgt, dass das ursprüngliche Projekt der Gruppe Creative Photographers weitergeführt wird. Diesmal ist der hochwertige Kalender, der 19,95 Euro kostet, „Landschaften Wülfraths“ betitelt. Der Erlös geht komplett an die Wülfrather Hospiz-Gruppe. „Allein dieser Spendenzweck war für uns Motivation, wieder einen Kalender aufzulegen“, sagte Peter Klückmann bei der Vorstellung im Café Sophie. Im Vorjahr hatten immerhin 180 Exemplare Abnehmer gefunden.

Die Motivwahl ist im Vergleich zu den vergangenen Jahren deutlich geändert. Zuvor waren Häuser und Gebäude aus der Kalkstadt abgebildet, nun sind es Landschaften, die eindrucksvoll in Szene gesetzt wurden. Auf dem Cover ist der Krapps Teich mit Wasser-Fontäne zu sehen, ein Foto von F. Thomas Müller

Der Januar empfängt den Betrachter auf dem schneebedeckten Rundweg Prangenhaus (Foto: Peter Emmert), der Februar auf der leicht angezuckerten Kölnischen Landstraße (F. Thomas Müller). Der März gewährt einen Rundblick auf Düssel, der von den beiden Kirchen dominiert wird (Peter Klückmann). Im Frühling werden die Fotos der Jahreszeit entsprechend wärmer. Der April zeigt das Motiv Flandersbach, der Mai Gut Kotthaus und der Juni Kocherscheid (alle Fotos F. Thomas Müller). Der Juli ist mit einem Blick auf Wülfrath bebildert (Peter Emmert). Ein grasendes Pferd auf einer Weide mit dem großen Farben-Jonas-Werk im Hintergrund zeigt die Gegensätze in Nord-Erbach (Peter Klückmann). Der September präsentiert ein frühherbstliches Düssel, allerdings vom Friedhof aus fotografiert (F. Thomas Müller). Der Oktober bietet einen stimmungsvollen Blick auf die Vorburg Schloss Aprath (Peter Klückmann). Ein eisiger Steinbruch Prangenberg steht für den November (Peter Emmert) und eine weihnachtlich beleuchtete Wilhelmstraße schmückt den Dezember (F. Thomas Müller). Allerdings ohne Schnee, der war wieder einmal zum Weihnachtsfest ausgefallen.

„Wir waren uns bei der Motivauswahl schnell einig“, sagte Peter Klückmann, der sich mit dem Ergebnis zufrieden zeigte. Auch, dass die hohe Qualität beibehalten wurde. „Der Kalender soll ja auch gefallen“, ergänzte F. Thomas Müller. Die Produktionskosten in Höhe von knapp 900 Euro für die erste Auflage von 50 Exemplaren betrachten beide als gut investiertes Geld. Und es soll ja nicht bei 50 Kalendern bleiben. „Wir würden gerne 200 verkaufen“, sagte Peter Klückmann. Eine neue Auflage sei schnell realisiert.

Landschaften Wülfraths“ ist ab heute erhältlich im Café Sophie am Heumarkt, der Bäckerei Schmitz an der Mettmanner Straße, im Unity-Office an der Wilhelmstraße und im Restaurant El Rancho an der Röntgenstraße. „Auch auf dem Herzog-Wilhelm-Markt werden die Kalender verkauft“, kündigte Peter Klückmann an. Sie sind in der Bude „Beim Südtiroler“ zu haben.