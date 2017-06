Gestern wurde das Programm für die Veranstaltungsreihe „kulturinarisch“ vorgestellt.

Langenberg. Seit 25 Jahren beginnen die Sommerferien in Langenberg „kulturinarisch“ mit dem Kunst und Kulturevent der örtlichen Gastronomie. „1992 war ich Vorsitzende der Langenberger Werbevereinigung und in einem Arbeitskreis des damals neuen Stadtmarketing Velbert engagiert“, erinnert sich Gerda Klingenfuß, die noch weiß, dass die erste Veranstaltung auf dem Parkplatz der Wateler Mühle stattfand. Inzwischen ist die ehemalige Omnibus-Unternehmerin die Ehrenvorsitzende der Werbevereinigung und organisiert die diesjährige Veranstaltungsreihe, die am 14. Juli im Alldie-Kunst-Haus um 19.30 Uhr beginnt.

Holländische Blaskapelle spielt auf der Bürgerhaus-Promenade

Die „Dead Presidents“ orientieren sich an den großen amerikanischen Vorbildern der 1950er Jahre. Einen Tag später schmeißt Charline Vaak im „Alt Langenberg“ den Grill an und serviert dazu nicht alltägliche Bierspezialitäten, wenn Christian Lampert und Sängerin Nadine von der Gruppe „Re-Cover“ Songs von den 60er bis zu den 80er Jahren spielen. Die holländische Blaskapelle „Kapel des Koelemoeters“ sind bereits vom Langenberger Kerzenzauber bekannt, am 16. Juli in der Zeit von 11 bis 16 Uhr wollen sie auf der Bürgerhaus-Promenade ihre originelle Musikshow abziehen. Einen „Strauß bunter Melodien“ von Walzer über Tango bis Ragtime bringen die Bergischen Salonlöwen am 21. Juli um 19 Uhr in die Seniorenresidenz Elisabeth an der Krankenhausstraße.

Mit handgemachter Musik ohne große technische Effekte geht es am 2. Juli um 19.30 Uhr im Restaurant Hirsch weiter, wenn „Soul Affair“ bekannte Rock-, Pop- und Soulstück aus den frühen 60ern bis heute interpretiert.

Das Langenberger Duo „Daisy Blue“ lässt die Gute-Laune-Jazzklassiker aus der Zeit von Ela und Frankie-Boy am 23. Juli um 11 Uhr im Restaurant Am Pütt, Hauptstraße 47, lebendig werden. Der Waldabenteuer-Kletterpark feiert seinen Einstand in die Gastronomie im „Baumhaus“ am Bismarckturm am 28. Juli um 19.30 Uhr mit Blues und gecoverten Rockklassikern, die durch „Mac Ho“ performed werden.

Das „Blues Bureau“ setzt ganz auf Eigenkompositionen

Vom Hordtberg in den Rosenkeller geht es für die Musikfreunde am 29. Juli, wenn ab 19.30 Uhr das „Blues Bureau“ seine Mixtur aus Eigenkompositionen und klassischen Blues- und Boogierock-Songs mit Freude am Experiment vorstellt. Mit den „Rotarian Castle City Stompers“, die am 30. Juli um 11 Uhr in der Vereinigte Gesellschaft auftreten, hofft Gerda Klingenfuß an die Erfolge anzuschließen, die früher die Massen in das Forsthaus am Sender zogen.

Einen Nachschlag servieren die Wirte am 5. August mit „Langenberg unplugged“: Dann verwandelt sich der Kirchplatz ab 18 Uhr zu einer großen gastronomischen Fläche, auf der die Bands „Proms of the Road“, „Kelsey Klamath“ und „Dos Hombres“ die kulinarischen Genüsse mit ihren musikalischen Leckerbissen garnieren.

Anzeige