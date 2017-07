Die Sommer-Serie der Westdeutschen Zeitung: Neue Steine des Glaubens“ lädt zur Wiederentdeckung moderner Kirchen, Synagogen und Moscheen ein, die oft zu Unrecht im Schatten mittelalterlicher Dome stehen. Teil 3 unserer Serie gilt der Rochuskirche in Düsseldorf.

Düsseldorf. Am Anfang war das Ei, zumindest für Paul Schneider von Esleben (1915-2005) und dessen Pfarrer Peter Dohr, der dem Architekten den Auftrag für St. Rochus in Düsseldorf gab. Das Ei ist eine geniale Erfindung der Natur. Ein abgeschlossenes System, ein Schutzraum, in dem sich neues Leben entwickelt. In allen Kulturen steht es für den Ursprung des Lebens, für Wiedergeburt und Erneuerung. Zugleich ist es wegen seiner Stabilität das Vorbild für den Zentralbau im Orient und Okzident.

PSE, wie sich der Baukünstler gern nannte, liebte die perfekte Form und Konstruktion. Drei Knickschalen aus Stahlbeton verwendete er, um sie in der Kuppel zu einem Kreis zu vereinen. Beim Nähertreten erinnern die parabelförmig gebogenen Betonschalen an aufplatzende Kastanien, durch deren Spalte das Licht ins Innere dringt.

Der neue Bau (1953 -1955) sitzt auf dem alten Gebäude des Joseph Kleesattel, dessen Ruine abgebrochen wurde. Man muss sich diesem Haus Gottes langsam nähern, um die Sprache des Architekten zu verstehen. Geradezu detailversessen bedeckt PSE das Dach mit Kupferplatten wie mit einem Schuppenkleid. Ein Sockel im unteren Bereich besteht aus handgefertigten Ziegeln und wirkt wie eine gerasterte Banderole mit geschwungenen Linien. Die Backsteine springen nach vorn, tänzeln in den Vertiefungen auf und ab. Wie kinetischer Schmuck wirkt diese Partie des Gebäudes. Die Eiform selbst sitzt ruhig auf, die Gewichte des Stahlbetons betonend. Wo die Betonschalen auf die Kreise der unteren Ebene treffen, liegt das Dach wie das Schößchen eines Kleides über dem Kreuzgang. In derlei Schmuckelementen kommen die Anfänge des PSE zur Geltung, der schon seine Ferien als Schüler in Kunst- und Silberschmiedewerkstätten verbrachte und gleich drei Disziplinen der Mauerei, Schreinerei und Zimmerei erlernte.

Eine Riesenhalle aus Sichtbeton öffnet sich

An den Türgriffen und dem marmornen Taufbecken des Bildhauers Ewald Mataré vorbei geht es ins Kircheninnere, wo Matarés Hinterglasbilder sehr dezent an den Innenwänden des Unterbaus befestigt sind. Eine Riesenhalle aus Sichtbeton öffnet sich. Eine Architektur als theologische Idee, mit den drei paraboloiden Betonschalen für die Dreifaltigkeit und den zwölf Säulen der Kuppelstütze als Sinnbild der zwölf Apostel. Doch derlei Verweise auf das Fundament des christlichen Glaubens interessieren plötzlich weniger. Wichtiger ist die Raumwirkung dieses „radikalsten Baus der Nachkriegszeit“, wie es der katholische Theologe Friedhelm Mennekes nennt. Sie bewirkt eine sehr moderne Spiritualität. Der ungeheure Hohlraum wirkt wie ein Resonanzboden. Lichtbänder öffnen sich an den Nahtstellen der Wände.