Andreas Goldberg ruft zur Teilnahme an dem anspruchsvollen Wettkampf auf.

Wülfrath. Am Sonntag, 27. August, findet ab 10 Uhr der „ASV Lhoist Eignerbach-Lauf“ um den Rundwanderweg Eignerbach statt. Eingeladen ist die ganze Familie und jeder, der Lust hat, am Volkslauf in Velbert teilzunehmen. Andreas Goldberg, zuständig für die Liegenschaften bei Lhoist Germany, beantwortet die wichtigsten Fragen rund um den Lauf.

Herr Goldberg, wie kam es zu der Kooperation zwischen dem ASV Tönisheide und Lhoist?

Andreas Goldberg: Zwischen Lhoist Germany und dem ASV Tönisheide besteht bereits seit vielen Jahren eine sehr gute Partnerschaft. Schon vor langer Zeit hatten wir die gemeinsame Idee das Gebiet um den Eignerbach für eine Sportveranstaltung zu nutzen, da es die besten Voraussetzungen bietet, ein Naturerlebnis mit sportlicher Aktivität zu verbinden. Da sich das Naherholungsgebiet in den letzten Jahren immer mehr entwickelt hat, war jetzt die beste Zeit, um eine gut organisierte Sport-Veranstaltung für Groß und Klein anzubieten, bei der der Spaß im Vordergrund steht.

Unterscheidet sich die Laufstrecke der Kinder von der Laufstrecke der Erwachsenen? Und sind die Laufstrecken auch für Ungeübte zu bewältigen?

Goldberg: Die Laufstrecke der Kinder ist 1,7 Kilometer lang und verläuft von der Milchstraße in Tönisheide in Richtung Eignerbach. Kurz vor dem Eignerbach knickt die Strecke dann jedoch ab, um wieder zum Zielbereich zu gelangen. Die Strecke für Erwachsene ist 9,6 Kilometer lang und folgt dem Rundweg um den Eignerbach, vorbei an allen damit verbundenen Sehenswürdigkeiten, und endet ebenfalls wieder in der Milchstraße. Beide Laufstrecken haben geringe Höhenprofile und überwiegend flache Abschnitte. Daher sind sie auch für den ungeübten Läufer gut geeignet. Und nicht zu Letzt soll gelten: Mitmachen ist alles. Hauptsache jeder hat Spaß.

Wo und wie melde ich mich an?

Goldberg: Die Anmeldung geht ganz einfach. Über die Homepage des ASV (asv-toenisheide.de). Von dort führt ein Link direkt zu unserem Partner Get-It-Timed, der sich um die Anmeldung kümmern wird. Dort werden ein paar grundlegende Informationen (Name, Team und T-Shirt Größe) abgefragt. Abschließend muss nur noch die Zahlungsart für die Anmeldegebühr gewählt werden. Die Anmeldegebühr für Kinder, ASV-Mitglieder und Lhoist- Mitarbeiter beträgt vier Euro. Für alle anderen beträgt sie acht Euro. Fertig und startbereit!