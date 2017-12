Helfer entlasten Familien in Alltagsdingen.

Velbert. Kinder, Beruf und Alltag unter einen Hut zu bekommen, ist oft schwierig. Viele Eltern sind daher dankbar, ein wenig Unterstützung zu erhalten. Das Kooperationsprojekt „Familienpaten“ der Bergischen Diakonie, der Stadt und der Freiwilligen Agentur Velbert bietet diese Unterstützung. Am Montag, 15. Januar 2018, findet das erste Informations- und Austauschtreffen der Familienpaten statt. Es beginnt um 17 Uhr in den Räumen der Diakonie an der Oststraße 38. Wer sich für eine Patenschaft interessiert, ist eingeladen, sich über das Projekt und die verschiedenen Möglichkeiten zu informieren. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Paten schenken Kindern ungeteilte Aufmerksamkeit

Im Alltag mit Kindern fehlt manchmal eine helfende Hand, eine vorlesende Oma, ein kartenspielender Opa, ein fahrradfahrender Freund. Dann ist es schön, Verwandte, Freunde oder Nachbarn zu haben, die aushelfen können. Aber nicht jede Familie hat diesen Rückhalt. Familienpaten helfen, diese Lücke zu füllen. Sie leisten durch ihren ehrenamtlichen Einsatz einen wichtigen Beitrag dazu, die betreuten Familien in ihrem Alltag zu entlasten. Sie gehen in einer von ihnen selbst gewählten Zeit für einige Stunden in eine Familie, um dort als Partner für Kinder und Eltern da zu sein. Sie schenken Kindern ungeteilte Aufmerksamkeit und Wertschätzung und eröffnen ihnen Chancen auf neue Erlebnisse, Erfahrungen und Entwicklungspotenziale. Gleichzeitig geben die Paten den Eltern so Raum für andere Aktivitäten oder eine kleine Auszeit und teilen ihre eigenen Erfahrungen in familiären Fragen.

Vor Aufnahme der Tätigkeit werden alle Paten entsprechend qualifiziert. Zudem findet ein regelmäßiger Austausch mit anderen Paten statt. Aktuell benötigen wieder mehrere Familien mit ihren Kindern dringend Unterstützung.

Wer über Lebenserfahrung verfügt und sich vorstellen kann, die bereichernde Aufgabe als Familienpate zu übernehmen, kann sich direkt bei der Bergischen Diakonie oder der Freiwilligen-Agentur im Rathaus melden. Heike Raschegewski von der Diakonie ist dienstags von 9 bis 10 Uhr unter 02051/952253 oder per E-Mail zu erreichen. Bei der Agentur steht Jutta Dulitz-Colmsee dienstags von 10 bis 13 Uhr unter 02051/262036 zur Verfügung und ist per E-Mail zu erreichen. HBA

heike.raschegewski@bergische-diakonie.de freiwilligenagenturvelbert@gmx.de