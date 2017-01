Duo spielt Lobhymnen auf schöne Frauen der Welt

Claudi und Adam waren zu Gast in Schlupkothen.

Wülfrath. Trotz eisiger Temperaturen und glatten Straßen hieß es „volles Haus“ in Schlupkothen. Mehr als 50 Gäste fanden den Weg ins Kommunikationszentrum, um den Klängen des Programms „The Art of Swing & More“ des Duos Claudi und Adam zu lauschen, die jeden Besucher zum Mitwippen anregten. Das Duo besteht aus den beiden erfahrenden Musikern Ali Claudi (Gesang und Gitarre) und Hans Günther Adam am Keyboard und Pedalbass. Die Musik umfasst ein weites Spektrum von elegantem Swing mit bekannten Standards, Latin, Jazz, Blues, Rhythm ’n’ Blues und Funk.

Seine schwere Erkältung war Adam nicht anzumerken

Die Gäste wurden auch an diesem Abend Zeuge der flotten und energiegeladenen Klänge des Keyboards, begleitet von der erdig-klaren Elektrogitarre von Ali Claudi und dessen Fähigkeiten als Vokalist. Die schwere Erkältung Adams war ihm nicht anzumerken, als er beispielsweise bei „Blues von Jimmy“ in die Tasten haute und sich dabei selbst mit dem Pedalbass begleitete. Eine weitere Besonderheit des Duos: Durch die Kombination von Gitarre, Gesang, Piano und Pedalbass klingen Claudi und Adam wie ein Quartett.

Die beiden Musiker sind ein perfekt eingespieltes Team mit einem Repertoire von fast 1500 Titeln, darunter beispielsweise Frank Sinatras „The way you look tonight“ oder Klassiker von Eric Clapton, aber auch Filmmusik und Country. Nach eigener Aussage erinnern die beiden mit ihrer Musik besonders gerne und häufig an „die schönen Frauen dieser Welt“.

Die langjährige Erfahrung Ali Claudis sorgt für die Sicherheit, die das Duo auf der Bühne ausstrahlt. Als Solist ist er seit mehr als 50 Jahren sehr erfolgreich in der deutschen Jazz-Szene unterwegs und hat schon alle Stilrichtungen durchlaufen. Außerdem trat Claudi schon mit vielen internationalen Jazz-Größen auf: Mehr als 5200 Konzerte hat er zu verzeichnen.

Zusammen sind er und Hans Günther Adam ein perfekt eingespieltes Team, das in Zukunft hoffentlich noch häufiger nach Wülfrath kommt, um das Kommunikationszentrum zu füllen und mit ihren musikalischen Drive und hoher Virtuosität zu überzeugen.

