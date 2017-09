Angesichts der großen Nachfrage hat der Kartenverkauf bereits begonnen.

Wülfrath. In Düssel blickt man schon jetzt auf das „Konzert im Advent“ am Freitag, 8. Dezember, um 19 Uhr in der evangelischen Dorfkirche. Eintrittskarten können bereits in der Kutscherstube, bei Blumen-/Gärtnerei Hoffmann und „Die Brotkiste“ erworben werden. Der frühe Beginn des Kartenvorverkaufs sei zwar etwas ungewöhnlich, heißt es. Aber die Nachfrage übertreffe alle Erwartungen. Es lägen jetzt schon viele Karten-Bestellungen vor.

Im Mittelpunkt der Wohltätigkeitskonzerte in der Evangelischen Dorfkirche steht die Not der Kinder an vielen Orten dieser Welt: Krieg, Hunger und Flucht sind drei Stichworte; Motivation auch für die Solisten internationaler Opernhäuser, sich in Düssel zu engagieren. Es erklingen keine Opernarien, sondern vorweihnachtliche Musik zum Erinnern, Genießen und Mitsingen.

Nach einer längeren Konzertpause fand das letztjährige „Konzert im Advent“ für Menschen im umkämpften Aleppo einen so überwältigenden Zuspruch, dass sich die Organisatoren Stephen Harrison (Operndirektor der Rheinoper Düsseldorf) und Eventmanager Karl-Heinz Nacke gemeinsam mit dem Presbyterium der evangelischen Kirchengemeinde Düssel entschlossen, das Benefizkonzert in der Adventszeit auch 2017 zu wiederholen.

Erneut sei es gelungen, „wundervolle Stimmen“ nach Düssel zu locken. Das sei gar nicht so schwer, freut sich Karl-Heinz Nacke, weil die Solisten des vergangenen Jahres selbst von der vorweihnachtlichen Stimmung – einmal ohne jegliche Opern-Arien – beeindruckt waren und für Düssel und seine kleine Dorfkirche warben. So ist die Vorfreude auf internationale Weihnachtsmusik riesengroß; bei den Solisten und Besuchern. Aus St. Petersburg, Dessau und aus den Opernhäusern Wuppertal und Düsseldorf reisen die Solisten an. Der Eintritt beziehungsweise die Spende beträgt 18 Euro. tws