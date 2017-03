Dreck-weg-Tag: Mehr als 450 Anmeldungen

Stadt Wülfrath beteiligt sich am Samstag, 18. März, an der Kampagne „Let’s clean up Europe“.

Wülfrath. Die Stadt Wülfrath nimmt mit dem Dreck-weg-Tag in diesem Jahr auch wieder an der europaweiten Kampagne „Let’s clean up Europe“ teil. Von Zigarettenkippen über Einwegverpackungen bis hin zu Autoreifen: Weggeworfenes in Europas Straßen und Landschaften ist auch in Deutschland ein großes Problem. Um gemeinsam dagegen vorzugehen, finden in ganz Europa im Frühjahr lokale Aufräumaktionen statt – und eben auch in der Kalkstadt. Die Aktion „Wülfrather Dreck-weg-Tag“, die am Samstag, 18. März läuft, ist Teil dieser europaweiten Kampagne „Let’s clean up Europe“.

„Eine saubere Stadt fängt bei jedem Einzelnen von uns an.“

Ulrike Eberle, Organisatorin des Dreck-weg-Tages

„Die Wülfrather, ob jung oder alt, krempeln die Ärmel hoch und sammeln gemeinsam Abfälle von den Straßen, Gehwegen, Plätzen und öffentlichen Anlagen ein“, sagt Organisatorin Ulrike Eberle. „Eine saubere Stadt fängt bei jedem Einzelnen von uns an. Der Wülfrather Dreck-weg-Tag ist ein wichtiger Anlass, um die Bürgerinnen und Bürger zum Mitmachen zu aktivieren. Beim gemeinsamen Aufräumen wird jedem klar, welch große Auswirkungen die Vermüllung von Landschaften auf die Natur hat.“

„Let’s clean up Europe“ zielt darauf ab, Aufräuminitiativen in Deutschland und Europa zu verbinden und neue Akteure zum Mitmachen zu bewegen. 2016 beteiligten sich in rund 30 Ländern eine halbe Million Menschen an Aufräuminitiativen. In Deutschland werden alle Sammelergebnisse zusammengetragen, um die Dimension des Problems deutlich zu machen. Allein 2016 sammelten Freiwillige ganze 940 Tonnen Abfälle auf, die in die Natur gelangt waren. Wülfrath war da aber nicht dabei: 2016 fiel der Dreck-weg-Tag aus.

Für den Wülfrather Cityputz mit Blumenpflanzaktion am Samstag, 18. März, in der Zeit von 10 bis 12 Uhr haben sich schon mehr als 450 Teilnehmer angemeldet. Es werden aber noch weitere Freiwillige gesucht, zum Beispiel für das Gewerbegebiet Dieselstraße, das Gebiet rund um die Nevigeser Straße und den Ortsteil Düssel. Auch fehlen noch Helfer fürs Pflanzen in der Fußgängerzone und im Angergarten. Nach dem zweistündigen Abfallsammeln und Pflanzen sind alle Aktiven zum Mittagessen beim Baubetriebshof eingeladen.

Wer beim Dreck-weg-Tag mitmachen möchte, richtet seine Anmeldung an Ulrike Eberle, Telefon 02058/18277 oder E-Mail. rei

