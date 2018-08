Nachdem im Jugendzentrum gerappt wurde, erkundeten Kinder im Rahmen des Kulturrucksacks mit allen Sinnen die Wallfahrtskirche.

Neviges. „Das Foto würde ich mir sofort aufhängen. Das Kreuz, die Kerzen und dazu der Spruch ,You’ll never walk alone’ – einfach toll.“ Nicht nur Gloria Gomenz ist begeistert von den Ergebnissen, die von Kindern im Rahmen von drei Kulturrucksack-Workshops im Dom hervorgebracht wurden.

„Am ersten Tag sind die Kinder mit einem Holzrahmen durch den Dom gegangen, sie sollten nicht einfach drauf los knipsen“, beschreibt Anne-Marie Kuhn die Fotoreise durch das 50 Jahre alte Gotteshaus. Zusammen mit dem Fotokunst-Studenten Oliver Heise begleitete sie die zehn bis 14-Jährigen bei ihren Entdeckungen in und am Dom. Während Alina sich von den Kerzen und den sakralen Gegenständen anregen ließ, setzte der 13-jährige Max die Betonarchitektur in klassischen SchwarzWeiß-Fotos mit kräftigen Kontrasten in Szene.

„Zuerst haben wir das Eingangsportal gebaut, dann hatte ich die Idee mit einem Geheimgang dahinter.“

Paul (9), zeigte sich kreativ mit Lego-Steinen

Joshua griff dagegen tief in die Trickkiste der digitalen Bildverfremdung: „Mir gefällt es, damit zu spielen.“ Als Spielzeug gehen für gewöhnlich Lego-Steine durch, Cole Blaq alias Aran Hudson zeigte, dass sich mit den kleinen Kunststoffsteinen eine Menge mehr machen lässt. Wer erwartet hatte, dass der Dom aus vielen tausend Steinchen nachgebaut wurde, der lag falsch. Der Düsseldorfer Brick-Art-Künstler regte die Teilnehmer an, weiter zu denken. Paul (9) und Manuel (12) ließen ihrer Fantasie freien Lauf. „Zuerst haben wir das Eingangsportal gebaut, dann hatte ich die Idee mit einem Geheimgang dahinter“, sagt Paul, der sich als Messdiener schon ganz gut im Dom auskennt und ins finstere Mittelalter abtaucht: „Hinter einen Fallengang ist der goldene, heilige Raum, in dem ein Priester ein Skelett bewacht.“

Michelle und Katja beschäftigten sich dagegen mit den realistischen Tönen, die im Dom zu hören sind. Mit einem Aufnahmegerät waren die beiden Mädchen in dem Gotteshaus unterwegs, um „Rohgeräusche“ aufzunehmen, von der Glocke der Sakristei bis zu dem Klappern der Teelichter. Unter Anleitung des Sounddesigners Kolja Vorthmann wurde am Computer eine Klangcollage draus, die mit ihrer Melodik die Zuhörer der Premiere ins Staunen versetzte.

Sehr offen zeigten sich die Franziskaner gegenüber dem Workshop und stellten am ersten Tag das Gotteshaus vor. „Wir sind jeden Tag im Dom, wir entdecken jeden Tag weiß Neues“, bekannte Bruder Dietmar, der den Dom als ein „betoniertes Geheimnis“ bezeichnete. „Wir wollten etwas Übergreifendes mit den Künstlern im Dom machen“, beschrieb bei der Vorstellung der Ergebnisse Heike Mühlenstedt-Felix die Intention zum 50-jährigen Bestehen der weltberühmten Kirche. Seit sechs Jahren organisiert die Mitarbeiterin der Velberter Kulturverwaltung die Kulturrucksack-Aktionen, die durch das Land Nordrhein-Westfalen finanziert werden. „Ich habe so eine Vertiefung und Konzentration noch nie erlebt. Ihr habt sehr gut gearbeitet“, lobte sie.