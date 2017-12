In der Grube Osterholz der Kalkwerke Oetelshofen testen die Mitarbeiter den größten Bagger von Deutschland.

Wülfrath. Er ist weit und breit der Allergrößte. Nirgendwo in Deutschland gibt es einen, der ihm das Wasser reichen könnte. Obwohl, so was kommt ihm eigentlich gar nicht in die Schaufel. Stattdessen wagt sich der PC 4000 an großes Gestein. Und das auf solch galante Weise, dass man ihm gerne dabei zuschaut. Einmal kräftig zupacken, eine Drehung zum Muldenkipper und schon ist die Ladefläche voll. Denn bei den Kalkwerken Oetelshofen, wo der imposante Vertreter der Baggerzunft sein Domizil aufgeschlagen hat, ist man solche Dimensionen nicht gewohnt. Dort sind erheblich kleinere Gefährte im Einsatz, um die etwa 7000 Tonnen Kalkstein und Abraum am Tag zu bewegen.

„Das würde der PC 4000 in zwei Stunden schaffen“, weiß Geschäftsführer Jörg Iseke. Er freut sich darüber, dass es in der Grube Osterholz mit dem Testgelände für den Riesenbagger geklappt hat. So selbstverständlich scheint das wohl nicht gewesen zu sein. Allein das Genehmigungsverfahren füllt schon jetzt etliche Ordner. Einfach irgendwo einen Bagger aufstellen? Daran ist heutzutage nicht mehr zu denken. Auch dann nicht, wenn es mitten im Steinbruch ist. Baugenehmigungen, Umweltschutz, Lärmschutz: Da gibt es so einiges, was von allen Seiten beleuchtet werden muss. Steht man vor dem PC 4000, wundert man sich über den ganzen Aufwand. Umgeben vom Rattern und Dröhnen inmitten des Steinbruchambientes ist seine Geräuschkulisse eher unaufdringlich.

Kunden aus aller Welt schauen in Wuppertal-Hahnenfurth vorbei

Bei Komatsu hatte man jahrelang nach einem Ort gesucht, um den PC 4000 testen zu können. Testen heißt in diesem Fall auch, dass Kunden aus aller Welt im beschaulichen Wuppertal-Hahnenfurth vorbeischauen, um den Bagger in Aktion zu erleben. „Unser Firmengelände hier in Düsseldorf ist dafür nicht geeignet“, sagt Jens Klopmeier. Er ist bei Komatsu für das vorerst auf drei Jahre angelegte Testprojekt verantwortlich und weiß: „Es war sehr schwer, einen Partner zu finden. Vielerorts gab es Sicherheitsbedenken oder der Bagger hätte die betriebsinternen Abläufe gestört.“ Auf dem Komatsu-Betriebsgelände in Benrath sei es mit Vorführungen schwierig gewesen. Mit einem Wohngebiet in unmittelbarer Nachbarschaft habe man Rücksicht auf die Anwohner nehmen müssen. Deshalb habe es Testvorführungen nur in einem festgelegten, jeweils vorab genehmigten Zeitfenster geben können.

Bei den Kalkwerken Oetelshofen scheint all das hingegen kein Problem gewesen zu sein. Im Gegenteil: Dort hilft man fleißig mit, um das umfangreiche Genehmigungsverfahren abzuwickeln. Angeliefert wurde der PC 4000 übrigens in einer wahren Nacht-und-Nebel-Aktion, in Einzelteilen auf insgesamt zwölf Tiefladern. Der Aufbau hat stolze fünf Wochen gedauert, und nun wartet man beim Hersteller Komatsu nur noch auf die Baugenehmigung für Container, um vor Ort auch Schulungen durchführen zu können.