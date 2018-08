Eltern sollten sich bis zum 7. September anmelden.

Wülfrath. Die katholische Kirchengemeinde St. Maximin beschreitet neue Wege bei der Kommunionkatechese: Es wird mehr Katechese in Verbindung mit Gottesdiensten geben. Nicht für die Kinder allein, sondern für Kinder und Erwachsene. „Jedes Kind, das zur Kommunionsvorbereitung angemeldet wird, muss bei Veranstaltungen und Gottesdiensten von einem Erwachsenen begleitet sein. Anzahl und Termine der Kommunionsfeiern nach Ostern 2019 klären sich erst nach der Anmeldung“, erklärt Gemeindereferentin Ulrike Platzhoff.

Informationsveranstaltungen im September und Oktober

Zwei Eltern-Info-Gespräche werden von der Gemeinde angeboten: Sie finden am Mittwoch, 19. September, und Donnerstag 4. Oktober, jeweils um 20 Uhr im Corneliushaus an der Kirschbaumstraße 26 statt. „Beide Treffen bauen aufeinander auf. Es ist also nötig, an beiden Terminen teilzunehmen“, sagt Platzhoff.

Wer Interesse hat, sein Kind anzumelden, kann sich zudem schon einmal den Termin für den Auftakt-Nachmittag vormerken: Dieser findet am Samstag 3. November, von 15 bis 18 Uhr statt und widmet sich dem Thema „Mit allen Wassern gewaschen – Die Kraft der Taufe“. Die Kommunionsvorbereitung ist nicht an ein bestimmtes Alter gebunden oder gar an den Besuch des dritten Schuljahres. „Wenn die Mutter, der Vater, die Familie denkt, dass ein Kind reif dafür ist, den Gottesdienst näher kennenzulernen und die Eucharistie mitzufeiern – und wenn Zeit ist, das Kind dabei zu begleiten – dann kann es angemeldet werden“, so die Gemeindereferentin. Platzhoff weist zudem darauf hin, dass es künftig keine persönlichen Anschreiben mehr geben wird. Wer möchte, dass sein Kind sich für 2019 auf die Erstkommunion vorbereitet, sollte sich bitte bis Freitag, 7. September, im Pastoralbüro an der Goethestraße 75, Telefon 02058/31 76, zu den Eltern-Info-Abenden anmelden. HBA