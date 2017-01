Die vier Siegermannschaften fahren demnächst zur Fortuna

Beim kreisweiten E-Jugend-Fußballturniers in der Sporthalle Birth ging es durchaus mit viel Sportsgeist zur Sache.

Velbert. „Ich hoffe, dass wir gut spielen.“ Franz Jörling, Trainer der E-Jugend des TSV Einigkeit Dornap-Düssel, gab sich zuversichtlich. Seine Schützlinge bestritten gegen den SC Rhenina Hochdahl das Eröffnungsspiel des elften kreisweiten E-Jugend-Fußballturniers in der Sporthalle Birth. „Wir haben in den vergangenen Wochen in der Halle trainiert, weil es draußen nicht möglich war“, berichtet der Coach von der Vorbereitung.

In der Halle spielt man flach und nicht hoch

„Ich habe den Jungs gesagt, dass sie flach spielen sollen, außerdem sind in der Halle lange Bälle nicht wünschenswert.“ Das Auftaktspiel lief für die Wülfrather nicht wie gewünscht: Bereits nach wenigen Minuten musste der Torwart hinter sich greifen, einen Treffer konnten die Dornap-Düsseler nicht landen. Aufmerksame Zuschauer waren die Spieler vom TVD Velbert, dem gastgebenden Verein.

„Gut, dass wir mit so vielen Spielern angetreten sind, da konnten wir spontan eine zweite Mannschaft bilden“, freute sich TVD-Trainer Sachsa Hardt. Da das Team aus Monheim am Rhein kurzfristig absagen musste, konnte so die Symmetrie des Spielplans eingehalten werden.

Ein kreisweites Jugendturnier ist Aufgrund der Struktur des Fußballverbandes nicht so ohne weiteres möglich. „Hier sind die Fußballkreise Wuppertal/Niederberg, Solingen und Düsseldorf beteiligt“, weiß Hans-Werner Mundt, Vizevorsitzender des Kreissportbundes, Ausrichter des Turniers. Landrat Thomas Hendele, selbst ein großer Fußball-Fan, hatte die Schirmherrschaft übernommen und seinen Stellvertreter mit der Siegerehrung beauftragt.

Ernst Buddenberg gratulierte der Mannschaft von Ratingen 04/09 zur Kreismeisterschaft, gefolgt von Rhenania Hochdahl, TuSpo Richrath sowie dem FC Mettmann. Für alle Teilnehmer gab es Siegerurkunden und einen Fußball. Die Kinder der vier Siegermannschaften können bald richtig großen Fußball erleben: Sie erhielten Eintrittskarten für ein Spiel vom Zweitligisten Fortuna Düsseldorf.

