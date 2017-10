Am 27. Oktober können die Besucher im Mondschein einkaufen.

Velbert. Jetzt wird es jeden Tag früher dunkel, die Abende werden länger – Zeit zum abendlichen Bummel durch die Stadt. Nachdem gestern in Langenberg der Kerzenzauber in Langenberg stattfand, lädt die Velberter Marketing GmbH (VMG) am Freitag, 27. Oktober von 17.45 bis 22 Uhr zu den „Velberter Lichtern“ ein. „Das wird ein herbstlicher Höhepunkt“, ist sich Geschäftsführer Olaf Knauer sicher und freut sich darauf, dass die Velberter Innenstadt sich wieder in ein „wunderschönes Lichtkunstwerk“ verwandelt.

Mit der Unterstützung der Sparkasse Hilden-Ratingen-Velbert werden entlang der Friedrichstraße rund 50 bis zu sechs Meter hohe Lichtkegel aufgestellt. An die Besucher werden Knicklichter verteilt, die für ein farbenprächtiges Bild sorgen sollen. „Das wird eine gemütliche Stimmung, die bestimmt wie in den vergangenen Jahren viele Menschen mit ihren Fotoapparaten festhalten und in die sozialen Netzwerke einstellen werden“, hofft Knauer rund kündigt an, dass die Händler mit Kerzen und anderen Leuchtmitteln für weitere Effekte sorgen werden.

Händler bieten Aktionen, hinzu kommt ein Bühnenprogramm

Dazu kommen Aktionen des Handels in der Velberter Innenstadt, wie zum Beispiel Modenschauen in den Bekleidungsgeschäften. Für Unterhaltung wird auf der Bühne an der Sparkasse HRV die Theater- und Musicalgruppe „Spectaculum“ mit Ausschnitten aus ihrem aktuellen Programm sorgen, gefolgt von Auftritten des jungen Künstlers Vincu aus Wülfrath und der Partyband „QuerFeldBeat“.

Im wahrsten Sinne Aufsehen erregend wird das Stelzentheater Circolo sein, das mit seinem Programm „Luminor“ ebenfalls mit Lichtern hantiert. Der Zauberer und Ballonkünstler Meckylino wird die Kinder ebenso wie Rumpeline, die kleine Gesichter ganz groß schminken kann.

Zum Abschluss wird gegen 22 Uhr neben dem Park an der Sparkasse ein Feuerwerk in den nächtlichen Velberter Himmel abgeschossen. VMG-Chef Knauer freut sich, dass inzwischen die Absprachen zwischen den Werbegemeinschaften besser funktionieren, anders als noch im Vorjahr. Bevor in Velbert-Mitte die Lichter angehen, zünden die Nevigeser am kommenden Freitag die Kerzen an und laden zu dem beliebten Laternenfest in der Wallfahrtsstadt ein.