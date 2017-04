Die Tierschützer sind gut aufgestellt

190 Tiere versorgt/Mitgliederzahl konstant.

Wülfrath. Die Jahreshauptversammlung des Tier- und Naturschutzvereins hatte sich die Vorsitzende, Brigitta Wöffler, wohl etwas anders vorgestellt. Zwei lange Tische hatte sie im Restaurant Zum Alten Rathaus für die Tierschützer reserviert – aber die benachbarten Tische waren ebenfalls schnell besetzt, sodass ihre Bilanz des vergangenen Jahres zunächst im Stimmengewirr komplett unterging. Trotzdem konnte jeder Teilnehmer – wenn auch mit Hindernissen – erfahren, dass der Verein aktuell gut aufgestellt ist. Die Mitgliederzahl liegt konstant bei 125, der Kontostand war Ende 2016 höher, als am Anfang des Jahres. Und: Rund 190 Tiere wurden versorgt und gepflegt.

Damit hat es an Einsätzen nicht gemangelt. Hunde, Katzen, Vögel aller Art, Fledermäuse und eine Landschildkröte gehörten zu den „Kunden“ der Tierschützer. Der abwechselnd kalte und heiße Sommer brachte laut Brigitta Wöffler vor allem so manche Vogelart in Schwierigkeiten. So mussten sich die Tierschützer gleich um 18 erwachsene Mauersegler kümmern, die reichlich abgemagert aufgefunden wurden. Am Ende schickte Brigitta Wöffler im September 16 von 18 Vögel auf den Weg nach Afrika.

„Hauptsächlich haben wir es natürlich mit Tieren zu tun“, sagte Brigitta Wöffler. Aber vor allem bei Haustieren gehören auch Menschen dazu. Die Vorsitzende berichtete von meist freundlichen Begegnungen. Die Palette der Gesprächsthemen reichte von Trauerarbeit über den Verlust eines Tieres über Sorgen oder Ärger bis hin zur Hilfe bei finanzieller Not. Der Verein hat alleine rund 5300 Euro für Tierarztkosten übernommen.

Manchmal gingen die Gespräche aber „unter die Gürtellinie“, berichtete die stellvertretende Vorsitzende, Ilse Niesenhaus, selbst in der Öffentlichkeit, im Supermarkt. Da sei zum Beispiel einer Frau das Katzenfutter nicht recht gewesen, das die Tierschützer ihr bezahlen sollten, worauf sie richtig laut geworden sei. Auch wegen einer Maus um Mitternacht aus dem Bett geklingelt zu werden, schätzt Ilse Niesenhaus gar nicht.

Der Tierschutzverein hat auch wieder Jubilare. Paula Migge, Annelies Müller-Hoffmann und Gerd Schmitz sind seit 25 Jahren Mitglied, die frühere Vorsitzende, Inge Kraft, bereits seit 50 Jahren.

Anzeige