Am Freitag ist die letzte Idee von Norbert Bauer zu erleben.

Langenberg. Ganz neu ist die Idee für Langenberg nicht: „Kunst kommt nach Langenberg“. Nach den Grundsteinkisten, den Tuchfühlungen 1 und 2 sowie der Prozession zum Blaumilchkanal im Stillen Park wird nun letzterer auch die Kulisse für das Bühnenbild der jüngsten und letzten Idee des Konzeptkünstlers Norbert Bauer sein: Die Theaterkomödie „Kunst“ feiert an diesem Freitag um 19.30 Uhr an der Donnerstraße Freiluft-Premiere. Der Künstlerische Leiter des Alldie-Kunsthauses verstarb unerwartet Mitte Juli, doch nicht ohne dass er das Theaterstück unter Regie von Martina Mann noch auf den Weg gebracht hat.

Auseinandersetzung von drei Freunden steht im Mittelpunkt

Und darum geht es in dem Stück: Ein weißes Bild mit weißen Streifen: Ist das Kunst? Was ist Kunst? Im Fokus steht die Auseinandersetzung zwischen drei Freunden über dieses teure Kunstwerk, das Serge (Jan Philip Keller) gekauft hat und seinen Freunden präsentiert. Neben der naheliegenden Frage „Was ist Kunst?“ thematisiert das Stück auf sehr skurrile Art Fragen zwischenmenschlicher Beziehungen. Marc (Marcus Michael Mies) entfacht einen Streit, bei dem die Kunst schnell in den Hintergrund gerät. Während Yvan (Müjdat Yüksel) zu vermitteln versucht, gerät ihre langjährige Freundschaft ins Wanken. Freundschaft, Toleranz und Männerschmerz werden hitzig und witzig in lauschiger, sommerlicher Atmosphäre erlebt, bei dem das von Norbert Bauer gestaltete Bühnenbild selbst zu einer Kunstinszenierung im öffentlichen Raum wird.

Stück wird selten außerhalb von geschlossenen Räumen gezeigt

Das Theaterstück „Kunst“ wurde in mehr als 40 Sprachen übersetzt, in 17 Ländern gespielt und bislang selten außerhalb geschlossener Räume aufgeführt. Im Stillen Park an der Donnerstraße wird der Welterfolg der französischen Autorin Yasmina Reza an den folgenden Tagen zu sehen sein: 18. August, 19.30 Uhr (Premiere), Samstag, 19. August, Freitag, 25. August, Samstag, 26. August, Montag, 28. August, jeweils um 19.30 Uhr sowie an den Sonntagen, 20./27. August, jeweils um 11 Uhr. Die Komödie wurde 1994 in Paris uraufgeführt, mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet und zu einem Bühnenklassiker. Karten sind erhältlich für 15 Euro, ermäßigt zwölf Euro im Vorverkauf und online sowie an der Abendkasse für jeweils drei Euro mehr. HBA

alldiekunst.com neanderticket.de

Anzeige