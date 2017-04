Die Tafel feiert rockig Geburtstag

Fünf Bands, eine Aftershow-Party mit DJ und einen besonderen Auftritt der Schüler der Tigerklasse aus der Lindenschule gibt es am Samstag zum 15. Geburtstag zu erleben.

Wülfrath. Die Tafel für Niederberg feiert Geburtstag – und das alles andere als leise: Fünf Bands und eine Aftershow-Party mit einem DJ sollen am Samstag das Benefizkonzert „Tafel on Stage“ im Paul-Ludowigs-Haus in Rohdenhaus zum Ereignis machen. Einlass ist ab 17 Uhr, Beginn um 18 Uhr.

Einen ganz besonderen Auftritt werden zuvor die Schülerinnen und Schüler der Tigerklasse der Lindenschule haben. Die Zweitklässler werden zusammen mit dem über die Grenzen Niederbergs hinaus bekannten Sänger Dave Esser auf der Bühne stehen und den „Tafel Song“ performen. Die Schüler haben nach den Sommerferien den Wettbewerb gewonnen, bei dem ein Maskottchen für die Tafel kreiert werden sollte.

„Ich war richtig gerührt, als ich den Text der Kinder zum ersten Mal gelesen habe.“

Renate Zanjani, Abteilungsleiterin der Bergischen Diakonie, über die Begründung der Tigerklasse, warum Maskottchen Pauli so aussieht, wie es aussieht.

Herausgekommen ist dabei Pauli – zur Freude von Renate Zanjani, Abteilungsleiterin der Bergischen Diakonie, die den kleinen bunten Kerl gleich in ihr Herz geschlossen hatte: „Die Kinder haben sich sehr viel Mühe gegeben“, lobt Renate Zanjani. Sie war auch von der Begründung der Kinder angetan, warum Pauli so ist, wie er ist. Das Maskottchen ist bunt, weil es an Obst und Gemüse erinnern soll, das die Tafel verteilt, schrieben die Zweitklässler. Der dicke Bauch von Pauli soll wiederum daran erinnern, dass alle daran denken, dass nicht alle Menschen satt werden. Die Hände sind groß, weil Pauli damit anderen gut helfen kann. Mit den großen Ohren kann Pauli die Sorgen der Menschen hören und sein großes Herz hat er für alle die in Not sind. „Ich war richtig gerührt, als ich den Text der Kinder zum ersten Mal gelesen habe“, sagte Zanjani.

„600 verkaufte Eintrittskarten wären cool, 800 würden rocken.“

Tanja Högström, Mitorganisatorin von „Tafel on Stage“ und Mitarbeiterin der Bergischen Diakonie, über ihren Wunsch.

Mittlerweile wird Pauli von Frauen, die im Ergotherapeutischen Dienst der Bergischen Diakonie behandelt werden, zu Stoffpuppen vernäht. Wenn es gut läuft, macht Pauli sogar noch Karriere, wie Renate Zanjani verriet: „Vielleicht wird er das Maskottchen für alle Tafeln des Landes.“ Zur Belohnung bekommen die Schüler der Tigerklasse der Lindenstraße ihren großen Auftritt mit Dave Esser, bevor die Bands die Bühne erobern.

Renate Zanjani hat die Geburtstagsfeier zusammen mit Tanja Högström von der Bergischen Diakonie und vielen Helfern organisiert. Herausgekommen ist dabei eine Premiere für die Tafel Niederberg. Bisher hat es ein solches Benefizkonzert für diese noch nicht gegeben. Und die Nachfrage nach Eintrittskarten war nach Angaben von Renate Zanjani bisher bemerkenswert. Rund 400 Tickets sind schon verkauft. „Wir hoffen natürlich auch auf die Abendkasse“, sagte Renate Zanjani mit einem Augenzwinkern. „600 verkaufte Eintrittskarten wären cool, 800 würden rocken“, ergänzte Tanja Högström schmunzelnd.

Die Schülerband „Chase The Line“ hat ab 18 Uhr den Job des Eisbrechers als Special Guest. Dann folgt um 18.45 Uhr der Auftritt der Tigerklasse. Bürgermeisterin Claudia Panke (parteilos) wird als Schirmherrin eine kleine Laudatio halten. Der Erste stellvertretende Landrat, Michael Ruppert, hat sein Kommen ebenfalls angesagt. Es soll auch ein großes Maskottchen für die Klasse überreicht werden. Ebenfalls auf der Bühne stehen werden Vertreter der Jury, der Schule und Dave Esser, genau wie Vertreter des Lions und des Rotary Clubs. Einer der Höhepunkte dabei wird das Tafellied sein, das die Kinder zusammen mir dem Sänger präsentieren werden.

Um 19.30 Uhr wird es dann mit der Band „The Hellboys“ richtig laut. Sie hat sich mit „Trittarsch Rock’n’Roll“ angesagt. Eine Stunde später wird die Coverband „Halber Liter“ ebenfalls rockig auftreten. Dave Esser folgt um 21.30 Uhr mit Melodic Metal. Als letzte Band wird „Powerstation“ Cover-Rock performen. Um Mitternacht soll das Tafellied noch einmal von allen gesungen werden, dann ist das Konzert beendet, aber nicht der Event: Bis 3 Uhr morgens wird ein DJ den Gästen bei der After-Show-Party einheizen.

Eintrittskarten kosten im Vorverkauf (Neanderticket/alle bekannten Vorverkaufsstellen) 12 Euro, ermäßigt neun Euro. Wer eine Tafelkarte hat, muss nur fünf Euro für den Eintritt bezahlen.

