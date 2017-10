Die Frist für Bewerber für den Studiengang Bachelor of Law und die Laufbahn als Fachangestellte läuft am 19. November ab.

Velbert. Die Stadt Velbert sucht für das nächste Ausbildungsjahr engagierte Auszubildende für den dualen Studiengang Bachelor of Laws und für die Ausbildung zum Verwaltungsfachangestellten. Der Ausbildungsstart ist für die Verwaltungsfachangestellten am 1. August 2018 und für die Auszubildenden im Bachelor of Laws am 1. September 2018. Die Bewerbungsfrist läuft noch bis Sonntag, 19. November.

Beide Ausbildungsgänge setzen sich aus der fachpraktischen Arbeit in der Verwaltung und theoretischen Anteilen zusammen. Den Auszubildenden wird zudem die Möglichkeit geboten, begleitend ein Studium an der Hochschule für Ökonomie und Management (FOM) in Essen zu absolvieren. „In den vergangenen Jahren waren wir immer sehr zufrieden mit unseren Auszubildenden und hoffen, dass sich auch für das neue Ausbildungsjahr viele motivierte Bewerber bei uns melden“, so Bürgermeister Dirk Lukrafka. Er weist auf die besondere Personalsituation im Rathaus hin: „Angesichts der Altersstruktur unserer Beschäftigten werden wir in den nächsten Jahren tiefgreifende Veränderungen in der Stadtverwaltung erleben. Da ist es jetzt wichtiger denn je, dass wir durch engagierten Nachwuchs verstärkt werden.“

Die Azubis durchlaufen unterschiedliche Bereiche

Die Auszubildenden im Bachelor-Studiengang besuchen für die Theorieblöcke die Fachhochschule für öffentliche Verwaltung (FHöV) in Köln. In ihren Praxisphasen werden sie in verschiedenen Bereichen der Stadtverwaltung eingesetzt, in denen sie auch nach der Ausbildung Fach- und Führungsaufgaben übernehmen können – zum Beispiel in den Bereichen Personal und Organisation, Finanzen, Sicherheit und Ordnung sowie Soziales.

Auch die angehenden Verwaltungsfachangestellten durchlaufen während ihrer dreijährigen Ausbildungszeit verschiedene Stationen der Verwaltung, beispielsweise die Schulverwaltung, das ServiceBüro, das Standesamt und die Personalabteilung. Der fachtheoretische Teil dieser Ausbildungsrichtung findet am Berufskolleg Wuppertal und teilweise am Bergischen Studieninstitut in Wuppertal statt.

Die vollständigen Stellenausschreibungen sind online zu finden. HBA

velbert.de/aktuelles/ stellenangebote