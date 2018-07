Die Stadt hat sich weiterentwickelt und gewandelt. Dem trägt jetzt die dritte Auflage der Image- und Neubürgerbroschüre Rechnung. Gestern wurde sie vorgestellt.

Wülfrath. Wer eine Urlaubsreise buchen möchte, der greift nicht selten zum Katalog oder surft im Internet, um sich zu informieren. In beiden Medien werden Ziele von ihren schönsten Seiten skizziert. Auch Menschen, die sich überlegen, ihren Lebensmittelpunkt nach Wülfrath zu verlegen oder Unternehmer, die einen Standortwechsel erwägen, wollen gerne wissen, wo die Reise hingeht. Und weil sich die Stadt in den vergangenen vier Jahren stark verändert hat, ist es gut, dass es nach 2010 und 2014 jetzt die dritte aktualisierte Auflage der Image- und Neubürgerbroschüre „Willkommen in Wülfrath“ gibt.

Es ist das dritte Gemeinschaftswerk

Das druckfrische Heft, das jetzt auch über die Homepage der Stadt abrufbar ist, stellten gestern Anja Haas vom Amt für Wirtschaftsförderung, Kultur und Tourismus und Jutta Scheidsteger vom Scala-Verlag aus Velbert im Rathaus vor. Die neue Broschüre ist auch ihr drittes gemeinsames Werk. Die Redaktion lag bei Haas. Sie hat ihre Textvorschläge mit Wirtschaftsförderer Karsten Niemann abgestimmt und in der Verwaltung vorab vorgelegt. „Wir zeigen noch mehr und natürlich neue Bilder, es gibt eine klare Gliederung, die Stadt wird anhand kurzer Texte beschrieben, hinten gibt es den kompakten Info-Teil zur schnellen Orientierung und Frau Scheidsteger verfügt über eine gute Ortskenntnis“, lobt Haas das Konzept des Verlags. Der hat ganz ähnliche Broschüren auch schon für Ratingen und Velbert erstellt. Die Entscheidung pro Scala fiel leicht: Die Broschüre kostet die Stadt nichts. „Sie finanziert sich ausschließlich dank der Sponsoren aus der örtlichen Wirtschaft“, verweist Anja Haas auf die enthaltenen Anzeigen. „Die aber so platziert sind, dass sie nicht wirklich stören“, so Jutta Scheidsteger.

Die Titelseite soll emotional packen

Die Titelseite ziert, wie beim Vorgänger, ein Kind. Das Mädchen, das eine Rispe Johannisbeeren und eine Kirsche schmunzelnd aus dem Mund hängenlässt, steht laut Haas für „die emotionale Anziehungskraft einer freundlichen Stadt zum Wohlfühlen“. Einen Vorgeschmack darauf, was einen dort erwartet, sollen drei kleinere Bilder darunter vermitteln: Zu sehen ist die Fußgängerzone mit einem Café Sophie, dessen Plätze unter den Sonnenschirmen gut besetzt sind, ein Spielplatz vor bunter Hundertwasser-Kulisse am Düsseler Tor und das von dichtem Grün umringte, türkisfarbene Wasser im ehemaligen Steinbruch Prangenhaus.

„Wülfrath hat seinen eigenen Charme, ein Kleinod mit bergischer Gemütlichkeit, erlebnisreichen Naherholungsgebieten, interessanten Kultur und Sportangeboten und einer breiten Bildungspalette“, lädt Bürgermeisterin Claudia Panke auf Seite 3 zur Entdeckungstour ein. Dem Konzept „Wülfrath 22 plus“ folgend, will und muss die Stadt neue Einwohner gewinnen. Deshalb werden auch neu entstandene Wohngebiete, zum Beispiel am Flehenberg, gezeigt und die gute verkehrliche Anbindung, ab Ende 2019 auch mit S-Bahn-Halt in „Düssel-Hahnenfurth“, betont. Allerdings: Mehr als das Versprechen, attraktive neue Baugebiete - auch für individuelle Vorhaben – erschließen zu wollen, erfahren potenzielle Bauherren nicht.